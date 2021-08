Ida : Thomas Pesquet partage des photographies de l'ouragan vu de l'espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a publié ce dimanche 29 août une série de photographies de l'ouragan Ida, qui frappe actuellement la Louisiane.

Huit photos accompagnées d'une légende : «Ces tempêtes, toujours plus fréquentes, font toujours plus de dégâts, et on pense à ceux qui la subiront en espérant qu'ils seront préparés et qu'ils resteront sains et saufs», a écrit Thomas Pesquet.

Classé en catégorie 4 à son arrivée à la mi-journée sur les côtes de cet Etat du sud des Etats-Unis, l'ouragan est retombé en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, selon les services météorologiques américains.

En Louisiane, cet ouragan rappelle le souvenir douloureux de Katrina, qui avait fait il y a seize ans, le 29 août 2005, plus de 1.800 victimes.