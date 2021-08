Ida : un million de foyers privés d’électricité à la Nouvelle-Orléans

L’ouragan Ida a frappé la Louisiane, aux Etats-Unis, laissant près d’un million de foyers sans électricité dimanche soir à la Nouvelle-Orléans.

Nola Ready, une agence spécialisée qui dépend du Bureau de la sécurité intérieure et de la préparation aux urgences à la Nouvelle-Orléans, a confirmé qu’il n’y avait plus de courant dans la ville et que seuls les générateurs peuvent encore produire de l’électricité.

Environ 990.000 personnes ont été privées de courant dimanche soir en Louisiane, et 30.000 personnes dans l’Etat voisin du Mississippi, précise CNN. L’entreprise américaine de production d’électricité Entergy Nouvelle-Orléans a émis une alerte quant à cette coupure de courant «en raison de dégâts catastrophiques au niveau de la transmission.» Les huit lignes qui alimentent la ville étaient toutes hors service dans la soirée.

La compagnie des eaux de la Nouvelle-Orléans a aussi déclaré à la presse américaine que les stations de pompages des eaux usées étaient affectées par cette panne géante d’électricité, et a donc appelé les habitants à limiter leur consommation d’eau pour éviter les refoulements d’eaux usées.

Etat de catastrophe majeure en Louisiane

Les autorités avaient prévenu que l'ouragan Ida, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui compte cinq niveaux) lorsqu’il a touché les terres américaines, pouvait être «extrêmement dangereux». S’il a depuis été rétrogradé en catégorie 1, les autorités demandent toujours aux habitants de faire preuve d'une grande prudence. Une personne est décédée, selon le premier bilan des autorités américaines.

Dans un communiqué publié dimanche soir, la Maison Blanche a annoncé que le président Joe Biden déclarait l’état de catastrophe majeure en Louisiane, ordonnant ainsi aux autorités et agences fédérales d’aider les collectivités locales à financer la reconstruction et la remise en route de l’Etat et à dédommager les particuliers touchés.

Ida a frappé la Louisiane seize ans jour pour jour après la tempête Katrina de 2005, qui avait fait près de 1.800 morts et des dizaines de milliards de dollars de dégâts matériels. Le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards, a par ailleurs expliqué que cette tempête arrivait à «un moment très difficile», alors que les hôpitaux sont déjà surchargés de patients atteints du Covid-19.