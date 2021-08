Vidéo : l'impressionnant incendie d'un immeuble de 20 étages à Milan

Une véritable torche géante. Un immeuble résidentiel de 20 étages a été ravagé par un impressionnant incendie ce dimanche 29 août à Milan, au nord de l'Italie. Aucune victime n'est à déplorer.

Le bâtiment situé dans la périphérie sud de la capitale lombarde a pris feu dans les étages supérieurs en fin d'après-midi.

«Les flammes se sont ensuite propagées aux niveaux inférieurs», provoquant une épaisse fumée, ont indiqué les pompiers sur leur compte Twitter. «Les habitants de l'édifice ont été joints au téléphone. Il n'est pas signalé de disparus», ont-ils précisé dans la soirée.

Environ 70 familles résident dans l'immeuble.

«Les pompiers progressent d'appartement en appartement en enfonçant les portes pour s'assurer que personne ne reste à l'intérieur. Mais nous sommes optimistes parce qu'il y a eu du temps pour sortir», a déclaré le maire de Milan, Giuseppe Sala, cité par le Corriere della Sera.

Selon le quotidien, une vingtaine de locataires ont été légèrement intoxiqués. Des dizaines de véhicules des pompiers et d'ambulances ont été dépêchés sur les lieux.

Sur Twitter, les soldats du feu italiens ont partagé les images de leur intervention sur la tour.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont également partagé des vidéos spectaculaires de l'incendie de la Torre dei Moro

Video of the terrifying fire at Via Antonini, Milano this afternoon.. @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/IvvxSlaKf3

— Dirck de Kleer (@dirckdekleer) August 29, 2021