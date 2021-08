Vidéo : pour ses 92 ans, une grand-mère saute en parachute avec ses 4 petits-fils

Un bon bol d'air pour fêter son anniversaire. À 92 ans, une grand-mère belge a pris la décision de sauter en parachute. Pour l'accompagner, ses 4 petits-enfants.

Amatrice de sensations fortes, Josée Willems, originaire d'Anvers, s'était fixé ce petit défi personnel. «J'avais tellement hâte d'y être. Je n'arrêtais pas d'en parler et je ne dormais plus bien. J'étais nerveuse ce matin, mais maintenant c'est fini», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision VTM.

Et personne n'a forcé la nonagénaire à se lancer dans le vide. «Le saut était vraiment son idée», a expliqué son beau-fils. Arno, Tuur, Jeroen et Wout auront eu la joie de partager ce moment si particulier avec leur grand-mère. Et à voir le sourire de Josée Willems pendant le saut, intégralement filmé (et visionnable ici), il est certain que celle-ci était ravie.

D'autant qu'il ne s'agira peut-être pas du dernier. Apparemment toujours aussi en forme du haut de ses 92 printemps après le saut, elle envisage ainsi de renouveler l'expérience. «Je le referai. C'était extraordinaire. Mais je vais devoir économiser de nouveau», lâche-t-elle.