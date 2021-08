A 13 ans, il gagne 300.000 euros en créant des baleines numériques

Du temps libre rentable. Benyamin Ahmed, âgé de seulement 12 ans, a gagné plus de 300.000 euros sur Internet en vendant des œuvres numériques.

Le jeune londonien s'est en effet spécialisé dans la création de petites baleines pixélisées, qu'il revend sur le Web. En touchant 2,5% sur chaque vente secondaire, il a enchaîné les profits. Son projet, «Weird Whales» (Baleines étranges, en français), montre à quel point les NFT ont gagné en popularité ces derniers mois.

Cette technologie permet de garantir l'authenticité et la traçabilité de toute œuvre numérique. Devenus rapidement très populaires, les NFT s'échangent avec de la cryptomonnaie pour des sommes dépassant parfois l'entendement. À l'occasion d'une vente aux enchères, une œuvre s'est par exemple vendue pour 69 millions de dollars en mars 2021.

Le futur Elon Musk ?

Benyamin Ahmed, particulièrement doué avec le codage et les ordinateurs, s'est donc mis à créer de son côté pendant ses vacances scolaires. «J'ai créé après avoir joué trop de temps à Minecraft», a-t-il déclaré à CNBC pour expliquer le style pixelisé de ses œuvres. Son exploit est d'autant plus retentissant que le jeune homme n'a pas de compte bancaire. Il ne possède qu'un portefeuille de cryptomonnaie, et ne compte pas convertir son argent gagné tout de suite.

Et son ambition n'a visiblement pas de limites. «Quand les gens achètent des Weird Whales, ils investissent dans moi et mon futur. Si je continue comme cela, je pourrais devenir comme d'autres entrepreneurs de la tech comme Elon Musk ou Jeff Bezos», assure-t-il.