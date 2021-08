DIRECT - Afghanistan : le chef de l'ONU met en garde contre «une catastrophe humanitaire» et réclame des fonds

L'armée américaine s'est totalement retirée d'Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi, un départ qui met fin à vingt ans de guerre contre les talibans. Suivez en direct l'actualité du pays, minute après minute.

19h37

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre "une catastrophe humanitaire" en Afghanistan, en réclamant des fonds pour ce pays après le départ des forces américaines.

"Une catastrophe humanitaire se profile", a-t-il souligné dans un communiqué, en évoquant "l'aggravation de la crise humanitaire et économique" et "la menace d'un effondrement total des services de base".

Antonio Guterres exhorte aussi les Etats membres de l'ONU "à fournir un financement adéquat, souple et complet" en faveur de la population afghane qui est, selon lui, "dans son heure la plus sombre" au regard de ses besoins vitaux.

19h24

La France doit encore mettre à l'abri "quelques dizaines" d'Afghans qui ont travaillé pour l'armée française entre 2001 et 2014, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Armées.

"Il reste quelques dizaines d'anciens PCRL (personnels civils de recrutement local) afghans qui demandent la protection de la France", a indiqué Hervé Grandjean lors d'un point de presse du ministère.

18h30

Nargis Nehan, une ex-ministre afghane de l'exécutif chassé par les talibans, a déploré mardi depuis son exil en Norvège le calendrier "irresponsable" choisi par le président Joe Biden pour le retrait américain, qui va attiser selon elle les rancoeurs et la colère.

"Les Etats-Unis ont été en Afghanistan pendant 20 ans, rester un an de plus n'aurait eu aucune différence pour eux, au moins financièrement et politiquement", a déclaré Mme Nehan dans un entretien à l'AFP, six jours après sa fuite de son pays par le couloir aérien occidental.

15h04

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a jugé "essentiel" de garder ouvert l'aéroport de Kaboul et a promis de ne pas oublier ceux qui cherchent à fuir le régime taliban en Afghanistan après le départ des derniers soldats américains.

"Il est essentiel de garder l'aéroport ouvert, à la fois pour permettre l'aide humanitaire au peuple afghan et pour s'assurer que nous pouvons continuer à faire sortir les gens, ceux qui le souhaitent mais qui n'ont pas pu faire partie de l'évacuation militaire", a-t-il déclaré à l'AFP. "Nous sommes tous engagés à continuer à travailler dur pour les faire sortir. Nous ne les oublierons pas", a-t-il ajouté.

14h40

La Chine a estimé que le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan permet à ce pays meurtri d'ouvrir "une nouvelle page" après 20 ans d'occupation étrangère, durement critiquée ces derniers jours par Pékin.

14h33

Concert de klaxons à Kandahar, parades de leurs forces spéciales à l'aéroport de Kaboul, drapeaux du mouvement omniprésents : les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, pavoisent mardi après le départ des derniers soldats américains du pays.

6h27

Les talibans veulent de «bonnes relations» diplomatiques avec les Etats-Unis, a indiqué leur porte-parole.

6h23

Les Etats-Unis ont achevé leur retrait d'Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi, mettant un terme à leur plus longue guerre, mais laissant le pays aux mains des talibans, leurs ennemis de 20 ans. Le retrait militaire américain s'est achevé 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, date butoir fixée par le président Biden. Le Pentagone a reconnu lundi n'avoir pas pu faire sortir d'Afghanistan autant de personnes que voulu.