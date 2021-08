Hélicoptères, blindés, drones... l’incroyable arsenal laissé par les Américains accaparé par les talibans

Un gâchis financier hors du commun. Après avoir investi plus 1.000 milliards de dollars en Afghanistan, les Américains ont définitivement quitté le pays ce 30 août, laissant notamment derrière eux un armement de pointe.

Et pour cause, pendant les vingt ans de guerre sur place, les Etats-Unis ont dépensé beaucoup d'argent pour former les forces de sécurités afghanes ainsi que pour les équiper. Mais face à la faible riposte de l'armée régulière contre l'offensive des talibans, une grande partie de ces armes et véhicules militaires se retrouve désormais entre les mains du groupe armé.

Il est très difficile de faire une estimation précise du trésor de guerre amassé par les talibans dans ce contexte. Des rapports fédéraux américains déterrés par le site OpenTheBooks mettent en évidence les coûts déployés sur place par les Etats-Unis. D'après les documents, Washington a acheté et fourni 75.898 véhicules et 208 appareils aériens à l'armée afghane entre 2003 et 2016. «Cette année seulement, l'aide de l'armée américaine en Afghanistan a coûté 3 milliards de dollars», assure OpenTheBooks.

2.000 véhicules en possession des talibans

Tout l'équipement n'est cependant pas tombé entre les mains des talibans. Certains ont été détruits, volontairement ou non, par les Américains ou les forces afghanes. D'autres ont été rappatriés dans d'autres pays lors de la fuite de pilotes vers l'Ouzbékistan par exemple. Alors que le Pentagone n'a pas encore de chiffre définitif, Reuters estimait grâce à une source au sein des services de renseignement que les talibans avaient récupéré plus de 2.000 véhicules armés, et jusqu'à 40 engins aériens.

De nombreuses images des talibans s'emparant d'armements et de véhicules ont ainsi été partagées sur les réseaux sociaux et par les médias. L'on a notamment pu voir des membres du groupe armé s'affairer autour d'hélicoptères de combat Black Hawk, sans qu'il soit possible de savoir si les engins étaient utilisables ou non. Mais la perte reste monumentale. Un hélicoptère de ce type est en effet estimé à 21 millions de dollars. Certains véhicules peuvent valoir jusqu'à 37 millions de dollars.

Les Américains, incapables de limiter la perte financière, ont malgré tout tenté autant que possible de détruire ou rendre inutilisables certains équipements. Cela a une nouvelle fois été le cas à l'aéroport de Kaboul ce 30 août avant le départ des derniers soldats. Aussi, 73 avions et 70 véhicules blindés (un million de dollars pièce) ont été mis hors d'usage. Mais ces pertes pourraient bien être reprochées à Joe Biden lorsqu'il sera l'heure de faire les comptes.