Vidéo : Benjamin, 2 ans, et Mary, 99 ans, sont devenus meilleurs amis pendant la pandémie

Près d'un siècle les sépare et pourtant, Benjamin et Mary sont les meilleurs amis du monde. Respectivement âgés de 2 et 99 ans, ces deux-là se sont trouvés durant les longs mois d'isolement imposés par la pandémie. Pour tromper la solitude, le petit garçon s'est aventuré dans le jardin de sa vieille voisine, dont il a égayé les journées.

Au début, Mary O'Neill s'est contentée de faire signe à la petite frimousse qui l'observait depuis la fenêtre, dans la maison d'à côté. Elle a ensuite commencé à dire bonjour, d'un jardin à l'autre, lorsque le petit garçon jouait dehors. Charmé, ce dernier a finalement pris l'habitude de la rejoindre régulièrement près d'une clôture séparant les deux habitations.

La glace rompue, Benjamin s'est même permis de rejoindre celle qu'il appelle «Mimi» sur les marches de sa maison. Interrogée par Today, la vieille dame, veuve depuis trente-sept ans, explique qu'ils font des bulles de savon ensemble et qu'elle lui renvoie son ballon à l'aide de sa canne. Elle lui a également offert une grande boîte pleine de jouets, principalement des camions, qui appartenaient à son défunt fils. Mary les utilise pour aider son jeune voisin à apprendre les couleurs.

«Parfois il se lève et attrape un morceau de sable ou un rocher et me le donne en cadeau, raconte-t-elle. Il me fait du bien». Petit à petit, la compagnie de cet enfant lui est devenue si précieuse que la vieille dame s'est mise à redouter les journées froides et pluvieuses, lors desquelles Benjamin ne peut pas la rejoindre.

«Un lien incroyablement fort»

Et cette relation a pris tout autant d'importance dans la vie du petit garçon. Sa mère, Sarah Olson, parle d'un «lien incroyablement fort» entre eux. «Pendant plus d'un an, il n'a pas vu d'autres enfants, souligne-t-elle. Il n'a interagi avec personne à part notre famille et Mary. C'est sa première meilleure amie».

Aussi, lorsque la famille O'Neill a décidé de célébrer le centenaire de leur ainée au mois d'août, avant son réel anniversaire le 18 décembre, le petit Benjamin figurait tout en haut de la liste des invités. Selon Sarah Olson, de nombreux membres de l'entourage de la vieille dame avaient entendu parler de son fils qui était «très excité» de participer à la fête.

Avec l'aide de sa maman, le petit garçon avait préparé un beau cadeau à «Mimi». Tous deux ont ouvert une boîte postale dans l'idée de recueillir 100 cartes d'anniversaire pour le 100e anniversaire de Mary, en mobilisant le plus de monde possible grâce au bouche à oreille et à l'émotion suscitée par cette amitié peu banale.

Le résultat a été bien au-delà de leurs espérances puisque la reine de la journée s'est vue offrir 300 cartes en tout, provenant de 21 Etats différents et même d'Allemagne, pour l'une d'entre elles. Elles lui ont été remises par son voisin préféré, pas plus haut que trois pommes mais devenu indispensable à sa vie.