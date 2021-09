Ce que l'on sait du nouveau variant MU (B.1.621), surveillé par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle avait placé un nouveau variant dans la catégorie «à suivre». Il s'agit de la souche B.1.621, aussi appelée Mu.

L'institution sanitaire classe les variant selon leur «niveau». Les plus «dangereux» sont placés dans la catégorie «préoccupants» (c'est notamment le cas de Delta et Alpha), puis vient la catégorie «à suivre», contenant les souches qui affecte ou devraient affecter à l'avenir la transmissibilité ou la gravité de la maladie.

Découvert en Colombie

Le variant Mu, qui rejoint donc Kappa, Lambda ou encore Iota, a été détecté pour la première fois en Colombie, au mois de janvier 2021. Et c'est dans ce pays, et chez ses voisins, qu'il est particulièrement présent. «Bien que la prévalence mondiale du variant Mu parmi les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1%, sa prévalence en Colombie (39%) et en Equateur (13%) a constamment augmenté», a expliqué l'OMS.

Une résitance aux vaccins ?

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie, l'OMS précise les raisons pour lesquelles MU a été placé sous surveillance. La souche présente en effet des mutations pouvant indiquer un risque d'«échappement immunitaire», c'est à dire une résistance aux vaccins. L'organisation précise toutefois que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

«Il y a beaucoup de variants, c'est un cas parmi d'autres. La crainte c'est qu'il prenne petit à petit le dessus sur les autres, comme le variant Delta», a expliqué ce mercredi sur CNEWS le docteur Roger Rua.

Pour le moment, les variants considérés comme les plus préoccupants par l'OMS sont Alpha, Beta, Gamma et Delta. L'impact de ces souches, présentes dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde, sur l'augmentation des cas et leur gravité a en effet déjà été constaté, influant directement sur l'évolution de la pandémie.