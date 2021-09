DIRECT - Coronavirus : Didier Raoult «a pu créer ces phénomènes» de rejet du vaccin, selon Emmanuel Macron

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

14h01

Le professeur Didier Raoult «est un grand scientifique français», a reconnu le président Emmanuel Macron jeudi à Marseille, mais «par sa parole médiatique» il a «peut-être pu créer ces phénomènes» de rejet de la vaccination contre le covid.

«Didier Raoult a parfois une parole médiatique qui a conduit à des réactions et surréactions et qui peut-être a pu créer ces phénomènes», a répondu le chef de l'Etat à la question d'une journaliste sur le faible taux de vaccination, proche d'à peine 30%, dans les quartiers nord de la ville. «Mais moi je ne rentre pas dans ces débats, il faut qu'on continue à avoir de grands scientifiques, qu'ils participent à la construction de la science», a insisté M. Macron, en précisant cependant que «les controverses scientifiques n'ont pas vocation à devenir des controverses médiatiques quand on vit une pandémie en temps réel».

11h13

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a mis en garde jeudi contre une possible «catastrophe sanitaire» dans les hôpitaux, si «5 ou 10% du personnel s'en va» en raison de l'obligation vaccinale, et appelé au dialogue.

«J'ai rappelé au Premier ministre que nous sommes pour la vaccination, mais que l'obligation de vaccination plus le pass sanitaire créent de nombreuses tensions», a déclaré M. Martinez à la presse à l'issue d'une rencontre avec Jean Castex à Matignon.

«J'ai fait remarquer que même si 5 ou 10% des salariés de la santé ne se faisaient pas vacciner et quittaient (leur poste), les hôpitaux ne tournaient plus et que donc il fallait prendre les choses différemment; plutôt que de contraindre il fallait continuer à discuter, parce que si 5 ou 10% du personnel des hôpitaux s’en va, c'est une catastrophe sanitaire», a déclaré le leader syndical.