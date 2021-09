Etats-Unis : Ida sème le chaos sur la côte est

Des rues inondées, le métro submergé par les eaux... Depuis ce 1er septembre, la côte est des Etats-Unis, et en particulier New York, est traversée par l'ouragan Ida, qui avait déjà frappé la Louisiane quelques jours plus tôt.

Les images des crues dans la capitale économique américaine ont fait le tour du monde. Tout le service de métro est interrompu dans la ville, au moins jusqu'à demain. D'après le service de météo national (NWS), il est tombé 80 mm de pluie en une heure à Central Park, une marque jamais atteinte par le passé.

En tout, 22 personnes sont mortes depuis l'arrivée d'Ida sur le territoire, dont 14 à New York entre hier et aujourd'hui d'après le New York Times. La violence de l'ouragan a contraint Kathy Hochul, fraîchement nommée gouverneure de l'Etat, à déclarer l'état d'urgence face aux inondations.

Biden au chevet des victimes

Outre New York, la Pennsylvanie ou encore le New Jersey se sont placés en alerte maximale pour se prémunir des dégâts. Car si l'ouragan Ida a été rétrogradé en cyclone post-tropical, sa route n'est pas encore terminée.

Le phénomène se dirige un peu plus au nord, en direction de la Nouvelle-Angleterre. D'après les prédictions météorologiques, le sud du Connecticut, de Rhode Island et du Massachusetts pourraient être touchés par de violentes inondations.

Les météorologues estiment cependant que la situation se calmera dans la nuit. De son côté, Joe Biden doit se rendre ce vendredi en Louisiane pour réconforter les familles des victimes touchées par la catastrophe.