Japon : la princesse Mako va se marier et vivre aux Etats-Unis, comme Meghan et Harry

La princesse Mako, nièce de l'empereur du Japon Naruhito, va prochainement épouser son fiancé roturier, en dépit d'un litige financier impliquant la mère de ce dernier depuis des années. Le couple compte vivre également aux Etats-Unis.

La nouvelle fait la une de la presse japonaise. Mako et son fiancé Kei Komuro comptent se marier d'ici à la fin de l'année mais ont décidé de faire l'impasse sur des cérémonies rituelles dans la tradition impériale. Un choix rarissime au Japon.

Le couple compte en outre refuser une indemnité pouvant aller jusqu'à 150 millions de yens (plus de 1,1 million d'euros), versée d'habitude aux femmes abandonnant leur titre impérial en épousant un roturier, toujourss selon les médias locaux. Ces informations n'ont pas été officiellement confirmées pour le moment mais continuent de faire les les gros titres.

