Nigeria : 70 élèves enlevés dans leur lycée par des hommes armés

Plus de 70 élèves ont été enlevés mercredi soir dans un lycée du nord-ouest du Nigeria par un groupe d’hommes armés.

Le porte-parole de la police de l’Etat de Zamfara a indiqué que les assaillants ont envahi le lycée de la ville de Kaya mercredi matin. «L’enlèvement a eu lieu après l’invasion de l’école par un grand nombre de bandits armés», a-t-il expliqué.

L’armée et les services de police sont mobilisés pour tenter de délivrer les dizaines d’enfants. Pour mettre en sécurité les élèves des autres établissements, les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées, et des restrictions de déplacements routiers la nuit ont été imposées.

Il s’agit du dernier kidnapping en date du Nigeria, alors que le pays connaît une multiplication de ces rapts depuis le début de l’année. Plus de 1.000 élèves ont ainsi été enlevés depuis janvier lors d’attaques contre des écoles par des groupes armés, une manière pour eux de récupérer de l’argent en demandant des rançons aux proches des jeunes victimes.

La semaine dernière, 90 enfants avaient été libérés et rendus à leurs familles après avoir été retenus captifs pendant près de trois mois. 136 élèves avaient été kidnappés, et au moins un d’entre eux est décédé pendant sa captivité.

Si une grande partie d’entre eux ont été libérés après quelques jours de captivité, des dizaines d’enfants et adolescents sont toujours portés disparus. Malgré des opérations militaires, aussi bien terrestres qu'aériennes, les autorités ne parviennent pas à mettre fin à ces enlèvements. Une crise sécuritaire qui pèse sur le chef de l’Etat, Muhammadu Buhari, élu pour la première fois en 2015.