Tempête Ida : au moins 7 morts dans les inondations à New York

Des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a fait sept morts dans le sud des Etats-Unis et provoqué tornades et inondations dans le nord-est du pays.

Des trombes d'eau sont tombées sur la capitale économique et culturelle américaine, où le NWS (National Weather Service) a tweeté plusieurs vidéos de rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible. Plusieurs routes ont été coupées, a annoncé Notify NYC.

«Abritez-vous MAINTENANT. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne sont pas mis à l'abri», a tweeté Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul a déclaré l'état d'urgence das la nuit de mercredi à jeudi en raison des inondations spectaculaires provoquées par le passage des restes de l'ouragan Ida. «Je déclare l'état d'urgence pour aider les new-yorkais affectés par la tempête de ce soir», a tweeté Mme Hochul.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a amené dans son sillage de fortes pluies, qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des Etats-Unis.