Tempête Ida : chaos aux Etats-Unis, au moins 14 morts à New York et sa région

Des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a fait au moins 14 morts dans la ville et sa région, et provoqué tornades et inondations dans le nord-est du pays.

Le maire de la mégapole américaine Bill de Blasio a annoncé lors d'un point presse que «neuf New-Yorkais» avaient perdu la vie dans la nuit, tandis que la mairie de la ville d'Elizabeth, dans le New Jersey voisin, a indiqué à l'AFP que quatre personnes étaient décédées dans ces inondations historiques, dans un même immeuble de la ville. Mais le bilan pourrait être encore plus lourd, des médias américains avançant un total de 22 morts. Parmi les victimes new-yorkaises figurent un enfant de 2 ans et une personne âgée de 86 ans.

Des trombes d'eau sont tombées sur la capitale économique et culturelle américaine, où le NWS (National Weather Service) a tweeté plusieurs vidéos de rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible. Plusieurs routes ont été coupées, a annoncé Notify NYC.

«Abritez-vous MAINTENANT. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne sont pas mis à l'abri», a tweeté Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul a déclaré l'état d'urgence das la nuit de mercredi à jeudi en raison des inondations spectaculaires provoquées par le passage des restes de l'ouragan Ida. «Je déclare l'état d'urgence pour aider les new-yorkais affectés par la tempête de ce soir», a tweeté Mme Hochul.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a amené dans son sillage de fortes pluies, qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des Etats-Unis.