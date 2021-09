Tempête Ida : chaos aux Etats-Unis, au moins 41 morts à New York et dans sa région

Au moins 41 personnes sont mortes à New York et ses alentours frappés par des pluies torrentielles et des inondations historiques et soudaines dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un nouveau bilan établi jeudi après-midi.

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, ce sont 12 personnes qui sont décédées, dont 11 probablement noyées dans leurs sous-sols d'habitation, a indiqué la police de la ville.

Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, qui était encore jeudi après-midi sous des eaux boueuses, l'un de ses responsables, George Latimer, a indiqué sur CNN que trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture sont mortes vraisemblablement noyées.

Dans l'Etat voisin du New Jersey, lui aussi touché par la tempête Ida, ce sont au total dix personnes qui ont perdu la vie et trois près de la grande ville de Philadelphie, selon des bilans provisoires des autorités locales.

Plusieurs vidéos de rues inondées

Des trombes d'eau sont tombées sur la capitale économique et culturelle américaine, où le NWS (National Weather Service) a tweeté plusieurs vidéos de rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible. Plusieurs routes ont été coupées, a annoncé Notify NYC.

«Abritez-vous MAINTENANT. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne sont pas mis à l'abri», a tweeté Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul a déclaré l'état d'urgence das la nuit de mercredi à jeudi en raison des inondations spectaculaires provoquées par le passage des restes de l'ouragan Ida. «Je déclare l'état d'urgence pour aider les new-yorkais affectés par la tempête de ce soir», a tweeté Mme Hochul.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a amené dans son sillage de fortes pluies, qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des Etats-Unis.