Tourisme spatial : le vol de Virgin Galactic a-t-il connu un grave problème de trajectoire ?

Le vol de Virgin Galactic vers l'espace s'est-il déroulé sans encombre, comme l'a affirmé en juillet dernier la compagnie fondée par Richard Branson ? Selon le New-Yorker, la réponse est non. Une enquête publiée dans le journal laisse entendre que le vaisseau de la société a notamment dévié de la trajectoire prévue, compromettant la phase de retour vers la Terre.

L'hebdomadaire évoque un voyant orange, puis rouge qui se serait allumé dans le cockpit du SpaceShipTwo, l'avion spatial utilisé pour le vol suborbital de Virgin Galactic, le 11 juillet dernier. Une alerte synonyme d'un problème grave et qui aurait pu entraîner une issue fatale, d'après le New Yorker.

During Richard Branson’s space flight, a red warning light appeared. Aborting the rocket motor would have been the safest way to respond, according to company sources, but that “would have dashed Branson’s hopes of beating his rival,” @nickschmidle writes. https://t.co/d9j5hs6aK3

— The New Yorker (@NewYorker) September 2, 2021