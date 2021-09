DIRECT - Coronavirus : baisse du nombre de patients hospitalisés en France

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

20h21

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques a légèrement baissé vendredi, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Le nombre de patients hospitalisés, qui était repassé jeudi sous la barre des 11.000, a de nouveau légèrement diminué, à 10.816 contre 10.934 la veille, avec 624 malades admis dans les dernières 24 heures.

Les services de soins critiques qui accueillent les malades les plus graves comptent désormais 2.259 patients - dont 159 admis dans les dernières 24 heures -, contre 2.275 jeudi.

Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients admis dans les unités de soins intensifs oscille entre 2.200 et près de 2.300 sans montrer une tendance nette à la baisse.

La pression hospitalière reste particulièrement forte dans les Bouches-du-Rhône (934 hospitalisés, dont 218 en soins critiques), en Martinique (719, dont 165) et en Guadeloupe (600, dont 83).

Le nombre de cas détectés en 24 heures s'est élevé à 13.466 et le taux de positivité, qui mesure la proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, est stable à 2,6%.

Le nombre quotidien de décès demeure élevé: 95 personnes ont été emportées par le Covid en 24 heures portant le bilan total à 114.773 morts depuis le début de l'épidémie.

17h24

Les règles d'indemnisation des salariés contraints de garder leurs enfants diagnostiqués positifs au Covid-19 privilégient paradoxalement les non-vaccinés, une situation que le ministère du Travail a promis vendredi de "régulariser".

"Il y a une décision en cours d'arbitrage pour régulariser la situation", a affirmé cette source à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Selon les règles actuelles d'indemnisation de l'Assurance maladie, les salariés qui n'ont pas de schéma vaccinal complet et qui sont parents d'enfants atteints du Covid peuvent se déclarer en arrêt de travail pendant une semaine et bénéficier d'une indemnité journalière équivalente, sous certaines conditions, à 90% du salaire brut.

Or, cette possibilité n'est plus ouverte aux salariés complètement vaccinés, car ils ne sont plus considérés par l'Assurance maladie comme "cas contact". Ces derniers doivent par conséquent se tourner vers leur employeur et obtenir soit d'être placés en activité partielle (indemnisée à 70% du brut), dans l’hypothèse où la classe ou l'établissement de leur enfant scolarisé dans le primaire est fermée ; soit de bénéficier d'un congé enfant malade ; soit de télétravailler pour les postes qui le permettent.

15h39

Le syndicat FO-Santé a demandé vendredi au gouvernement "un délai supplémentaire" pour la mise en oeuvre de l'obligation vaccinale, censée s'appliquer à partir du 15 septembre pour les personnels hospitaliers.

"L'obligation au 15 septembre va générer des situations qui, par endroits, seront ingérables", affirme le secrétaire général de FO-Santé, Didier Birig, dans une lettre adressée au ministre de la Santé, Olivier Véran, et diffusée à la presse. A cette date, les salariés des hôpitaux et des Ehpad qui n'auront pas reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pourront être suspendus, sans rémunération.

15h43

Les confinements et les restrictions des voyages destinés à lutter contre la pandémie ont permis une amélioration spectaculaire mais passagère de la qualité de l'air, ont indiqué vendredi les Nations unies.

En 2020, les restrictions liées au Covid-19 ont entraîné une baisse temporaire de la pollution de l'air dans de nombreux endroits, en particulier les métropoles, conclut un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), agence de l'ONU. Mais elles ont aussi provoqué une hausse de certains polluants dangereux pour la santé et dont l'impact sur le changement climatique est difficile à déterminer.

14h54

Le nouveau variant du coronavirus, baptisé Mu, identifié pour la première fois en Colombie en janvier et qui selon l'OMS pourrait potentiellement résister aux vaccins, est pour le moment «peu présent en France», a indiqué vendredi l'agence Santé publique France.

Le variant B.1.621, selon la nomenclature scientifique, a été classé fin août comme «variant à suivre» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon l'OMS, ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'«échappement immunitaire» (résistance aux vaccins), et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques. Il est apparu pour la première fois en Colombie, sur la côte atlantique, en janvier. Depuis, il est «sous surveillance rapprochée», mais semble pour le moment «très peu présent en France», a indiqué vendredi Sibylle Bernard-Stoecklin de la direction maladies infectieuses de Santé publique France (SPF) lors d'un point-presse hebdomadaire.

12h33

L'ancien chef d'état-major des forces armées iraniennes, Hassan Firouzabadi, qui avait accusé des Occidentaux d'utiliser des lézards pour espionner l'Iran, est décédé du coronavirus à l'âge de 70 ans, selon les médias iraniens.

Le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a salué la mémoire de Firouzabadi et ses «efforts continus» pour la défense du «système sacré de la République islamique d'Iran», dans un communiqué publié sur Sepahnews, le site des Gardiens.

10h25

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca et l'UE ont conclu un accord sur l'approvisionnement en vaccins anti-Covid qui met fin à la procédure judiciaire engagée au printemps par le bloc européen en raison des retards de livraisons, ont annoncé vendredi les deux parties.

8h02

La France, sur le point de franchir le seuil des 50 millions de primo-vaccinés, figure dans le peloton de tête européen et mondial de la vaccination contre le Covid-19. Une performance inimaginable huit mois plus tôt, au démarrage d'une campagne aussi inédite que mouvementée.

Rien ne s'est passé comme prévu. Le vaccin Pfizer/BioNTech était au pied du sapin, grâce au feu vert de l'Union européenne obtenu le 21 décembre, et ne restait qu'à décliner le plan en cinq «phases» savamment élaboré par les autorités sanitaires. Mais en pleine trêve des confiseurs, les réjouissances ont vite pris un goût amer.

6h50

Face à la situation sanitaire dramatique, en Polynésie française, du personnel soignant en provenance de la métropole a été envoyé sur place. Les 84 volontaires déployés seront répartis entre Tahiti et les différentes îles. L'armée va également prêter main forte aux soignants.