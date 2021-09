Elizabeth II : une fuite de documents révèle ce qui est prévu après sa mort

La couronne britannique ne laisse rien au hasard. Alors que la reine Elizabeth II doit fêter en juin prochain les 70 ans de son règne, son âge avancé (95 ans) oblige les autorités à prévoir précisément le protocole en cas de décès. Le problème est que ces documents confidentiels ont été dévoilés.

Le magazine Politico a ainsi révélé que si la reine d’Angleterre venait à mourir, un plan extrêmement précis sera suivi. D’abord, une série d’appels seraient effectués, pour avertir en priorité le Premier ministre (dont la teneur du message qu’il recevra sera : «London Bridge is down»), le Secrétaire du cabinet (organe regroupant les ministres les plus importants du gouvernement), puis certains ministres et officiels.

Puis, moins de dix minutes après l’officialisation par la famille royale de la mort de la reine, les drapeaux de Whitehall, siège du gouvernement, devront être mis en berne. Tous les sites gouvernementaux et les comptes des réseaux sociaux afficheront une bannière noire, aucune publication non-urgente ne devra être effectuée. Le Premier ministre aura la priorité pour prendre la parole et l’ensemble des membres du gouvernement devront l’attendre avant de communiquer à leur tour. Il s’entretiendra également avec le nouveau roi, Charles.

Le lendemain, celui-ci sera officiellement proclamé à la tête du royaume.

Dix jours jusqu'aux funérailles d'Etat

Au deuxième jour d’une période qui en comptera dix jusqu’à l’enterrement, le cercueil sera rapatrié à Buckingham palace, si la reine ne s’y trouvait pas au moment de son décès. Dans le cas contraire, un train ou un avion, en fonction de l'endroit où elle se trouvait, seront chargés de son transport. Le roi Charles pourra alors procéder à un tour du Royaume-Uni de plusieurs jours, avant de rentrer pour les funérailles officielles, qui se tiendront à l’abbaye de Westminster.

Durant les dix jours qui suivront le décès, et notamment celui des funérailles, les autorités britanniques s’attendent à un nombre de personnes jamais vu dans la capitale anglaise. Un dispositif de sécurité pouvant être capable de gérer d’énormes rassemblements, dans plusieurs endroits de Londres, a été mis sur pied sous le nom code «Operation London Bridge».

Pour aider les forces de police, l’ensemble de la sécurité nationale et des services de renseignements seront en alerte maximale, notamment pour les risques d’attaque terroriste.

Fort heureusement, l’état de santé de la reine Elizabeth II ne laisse pas présager de l’urgence de ce scénario extrêmement complexe et précis.