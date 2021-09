La semaine de Philippe Labro : une foule de candidats, la solitude d’un président

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE

Sept mois. En ce premier jour de septembre, le compte à rebours est lancé : il reste à peine plus de sept mois avant la présidentielle. Selon votre approche du temps et de la politique, vous êtes en droit de dire : «C’est demain.» Ou bien au contraire : «C’est encore loin.» Les événements, cet «inattendu» qui règle une partie de nos existences, dicteront tout, certes.

Pour l’heure, les sondages indiquent que madame Le Pen et monsieur Macron pourraient à nouveau se retrouver face à face, mais l’opinion publique semble ne pas en avoir envie. Alors, les «observateurs» scrutent les autres candidats. Bertrand, Pécresse, Mélenchon, Barnier, Hidalgo et tant d’autres. On sent même le désir de voir émerger un inconnu, un trouble-fête. Et puis, autre vérité, les sondages ne sont que des photographies de l’instant. Bien malin celui qui peut dire à quoi ressembleront ceux – décisifs – de janvier et février.

Autre question : les Français s’intéressent-ils vraiment à cette actualité ? Ecoutez-les, dans la rue, au bistrot, au bureau… Que disent-ils ? Ils parlent du pass sanitaire, de la rentrée scolaire, du retour à «la vie normale». Ils sont préoccupés par la drogue et l’insécurité. Ils n’ont pas forcément été fascinés par le «mercato». Quelle plaie, ce mercato ! Il me semble qu’à force d’évoquer les millions proposés pour tel ou tel footballeur, on en oublie le sport. On éprouve l’envie de gueuler : «Assez parlé fric ! Parlons du terrain, du talent.» Dans la même idée, on ne fait pas assez la part belle aux exploits des athlètes français aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ils engrangent les médailles, ces valeureux sportifs qui ont décidé de surmonter leur handicap avec passion, courage et abnégation.

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 SEPTEMBRE

Faut-il écrire «pauvre Joe Biden» ? J’ai regardé sur CNN toutes ses apparitions à la télé. Lent, fatigué, fragile, cherchant ses mots, la voix un peu trop basse, le regard un peu trop fuyant. Il ressort affaibli du fiasco américain en Afghanistan. Il s’acharne à parler de la réussite «historique» du pont aérien et du remarquable travail de ses troupes. Certes. Mais peut-on parler de «réussite» ?

Les républicains, depuis le début de son mandat, cherchaient le bon angle pour attaquer l’homme. Ils ont désormais un boulevard devant eux. Ils ont beau jeu de tout lui reprocher, alors qu’il faudrait élargir les critiques à plus de vingt ans d’errements. Mais c’est Biden qui est au pouvoir, et c’est donc lui qui reçoit la foudre. Et c’est fatal. On en vient à le comparer à Jimmy Carter qui, pour nombre d’Américains (et pas seulement du côté républicain), a toujours incarné l’indécision et la faiblesse. Un manque d’énergie, de testostérone – les plus vicieux osaient même dire que Carter était le premier «président féminin» de leur histoire.

Tout cela est laid et ne présage rien de bon pour les élections de mi-mandat, à l’automne 2022. Pour moi, le reproche principal qu’on pourrait lui faire est son manque de compassion à l’égard des Afghans restés sur place et qui vont subir la barbarie des talibans. On a consacré peu de lignes à l’assassinat d’un chanteur folklorique de la vallée d’Andarab. Il s’appelait Fawad Andarabi. Il chantait la beauté de son pays, l’héritage de ses ancêtres. Il a reçu une balle dans la tête. Chez les talibans, on ne chante pas, Monsieur, on tue… Nous entendons, ici ou là, les adjectifs «talibans modérés», «talibans inclusifs»… Quelle vaste blague !

Pour revenir à Biden, n’oublions pas que son pays a toujours su surmonter les plus cruelles épreuves. On va bientôt commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 Septembre, ce «Nine eleven» devenu une expression courante de la langue américaine. L’Amérique s’en est relevée. La Chine et la Russie peuvent, pour l’instant, se frotter les mains – elles ne doivent toutefois pas ignorer cette faculté de résilience, cette capacité de rebond qui a toujours été l’une des plus grandes vertus des Etats-Unis.