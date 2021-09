New York : le scandale des livreurs travaillant malgré les inondations

En dépit des inondations et des crues importantes aux Etats-Unis causées par l’ouragan Ida, de nombreux livreurs sont contraints de travailler, notamment pour la livraison de nourriture.

Alors que 44 décès au minimum sont à déplorer à New York (Etats-Unis) et sa région en raison des inondations liées à la tempête Ida, une polémique grossit sur le travail des livreurs malgré ces conditions ce vendredi 3 septembre.

A l’image de cette vidéo, la livraison de repas liée aux applications ne désemplit pas malgré des conditions de travail extrêmes et dangereuses pour les livreurs.

And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021