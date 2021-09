Le ministre américain des Transports et son mari présentent leurs jumeaux sur les réseaux sociaux

Pete Buttigieg, premier ministre ouvertement homosexuel de l'histoire des Etats-Unis, et son mari Chasten Glezman Buttigieg ont présenté samedi leurs jumeaux sur les réseaux sociaux, après avoir annoncé en août qu'ils étaient devenus parents sans donner alors de détails.

Une photo en noir et blanc, publiée sur Twitter et Instagram, montre les deux hommes souriants, les yeux dans les yeux, dans ce qui semble être une chambre d'hôpital, chacun tenant dans ses bras un bébé emmailloté dans un linge à petits motifs. «Nous sommes ravis d'accueillir Penelope Rose et Joseph August Buttigieg dans notre famille», écrit Pete Buttigieg, qui fut l'une des stars des primaires démocrates pour la présidentielle de 2020. «Chasten et moi sommes plus que reconnaissants pour tous les bons voeux reçus depuis que nous avons annoncé que nous sommes devenus parents», le 17 août dernier, a tweeté le ministre des Transports de 39 ans.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021