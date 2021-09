Turquie : enlevée «par des hommes qui voulaient la vendre», elle saute par la fenêtre et s’écrase sur une voiture

Affirmant avoir été kidnappée et retenue en otage dans un appartement d'Antalya, une station balnéaire du sud de la Turquie, une jeune femme de 19 ans s'est soustrait à ses ravisseurs en se jetant par la fenêtre. Elle a fait une chute de 10 mètres, s'écrasant sur une voiture garée en contrebas puis sur le sol en béton.

L'affaire a profondément bouleversé la Turquie. Cela d'autant plus que la terrible scène a été filmée par des riverains et diffusée sur les réseaux sociaux.

Certains des voisins avaient alerté les secours en apercevant la victime, prénommée Sirin, à la fenêtre prête à se jeter dans le vide. D'après le Daily Mail, les faits se sont produits ce jeudi 2 septembre.

La police, rapidement dépêchée sur place, a tenté de persuader la jeune femme de ne pas sauter. Mais Sirin, totalement paniquée, a ignoré les efforts de persuasion des forces de l'ordre et de la foule.

