DIRECT - Coronavirus : 75% des Italiens sont favorables au pass sanitaire

Le nombre de patients hospitalisés reste toujours très élevé en France, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

13h21

Face à la vague épidémique, la Polynésie s'est fixé l'objectif de vacciner 70% de sa population, après les débuts poussifs de sa campagne d'injections. L'archipel en est à un peu plus de 50% de primo-vaccinés et à un peu plus de 40% de personnes complètement vaccinées.

Depuis début août, le territoire, qui avait été relativement épargné jusque-là, a connu une véritable flambée de cas en très peu de temps.

10h57

Environ 75% des Italiens sont favorables à l'utilisation du pass sanitaire et à son extension plus large pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon un sondage publié dimanche par le quotidien La Stampa.

Jusqu'à présent, ce pass sanitaire, appelé +green pass+ en Italie, était obligatoire seulement pour le personnel sanitaire.

A partir du 1er septembre, son utilisation obligatoire a été étendue au personnel enseignant ainsi qu'aux passagers des trains longue distance, navires, avions et bus.

En ce qui concerne l'introduction de ce pass sanitaire pour le personnel enseignant, 76,1% des Italiens interrogés se disent favorables contre 21,4% opposés et 75,4% se disent favorables à son utilisation dans les moyens de transports mentionnés contre 21,9% qui y sont opposés.

Le sondage a été effectué le 2 septembre sur un échantillon de 1.000 personnes par l'institut Euromedia Research.