Vidéo : abandonnées après un festival, des milliers de tentes seront remises à des réfugiés en France

Le Festival de Reading, l'un des plus connus au Royaume-Uni, s'est terminé dimanche 29 août, mais son empreinte est encore visible sur le site de Little John's Farm. Les participants ont laissé les lieux dans un piteux état, abandonnant notamment des milliers de tentes. L'association Herts for refugees a décidé de les distribuer à des réfugiés, en France.

Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos de l'emplacement après la clôture du festival ont suscité l'indignation. Le sol apparaît jonché de détritus et les tentes sont si nombreuses qu'on pourrait croire les festivaliers sur le point de revenir. Sur le site de l'événement, les organisateurs avaient pourtant demandé aux participants d'emmener leurs affaires avec eux «parce qu'il est impossible de les recycler ou de les réutiliser». Mais ils ne l'ont pas fait.

Alors, une grande opération de nettoyage a été lancée lundi 30 août, pour deux semaines. Ce vendredi 3 septembre, Hert for refugees a saisi cette opportunité, collectant 2.300 tentes et 500 sacs de couchage sur le site de Little John's Farm. D'autres associations et organisations caritatives ont pu collecter des éléments d'équipement ou de la nourriture.

Angus Clark, le PDG de Hert for refugees dont les propos sont rapportés par la BBC, a indiqué que ces tentes iraient en priorité aux réfugiés vivant dans les ports de Dunkerque et Calais. S'il estime que ces dons peuvent «sauver des vies», il déplore malgré tout le comportement des festivaliers de Reading. Soulignant que Herts for refugee ne peut «prendre qu'une petite quantité par rapport à tout ce qui reste», Angus Clark insiste sur la gravité de la situation d'un point de vue «environnemental».

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes partagent cet avis et certains proposent même des sanctions. Sur Facebook, une femme suggère par exemple de «facturer 50 à 100 £ (environ 58 à 117 euros, ndlr)» de caution par tente, rendue uniquement si cette dernière est retirée au terme de l'événement. Un autre, plus sévère, estime même que la licence du Festival de Reading devrait être suspendue, jusqu'à ce que ses organisateurs soient en mesure de proposer «des plans concrets pour résoudre ce problème».