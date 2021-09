DIRECT - Coronavirus : le nombre des patients hospitalisés reste stable

Le nombre de patients hospitalisés reste toujours très élevé en France, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

21h00

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques restait stable ce lundi, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Le nombre de patients hospitalisés a connu une légère hausse, à 10.757 (contre 10.644 dimanche), avec 661 malades admis dans les dernières 24 heures (contre 227 la veille), mais il reste en-deça de la barre des 11.000 depuis jeudi dernier. Sept jours auparavant, on comptait 11.245 patients. Du côté des soins critiques, qui reçoivent les malades les plus graves, une très légère hausse a été enregistrée également avec 2.249 patients (contre 2.217 la veille), dont 187 admis dans les dernières 24 heures. Une semaine auparavant, ces services comptaient 2.290 patients.

20h19

Le gouvernement britannique a annoncé une enveloppe supplémentaire de 5,4 milliards de livres pour aider le service public de santé britannique a "gérer les pressions immédiates de la pandémie", notamment les retards de soins accumulés à cause de l'épidémie de Covid-19.

Le NHS, système de santé britannique, "recevra 5,4 milliards de livres supplémentaires pour soutenir sa réponse au Covid-19 au cours des six prochains mois et lutter contre les listes d'attente" à l'hôpital, selon un communiqué du Premier ministre Boris Johnson et du ministre de la Santé Sajid Javid.

18h48

L'Institut Pasteur de Lille a annoncé avoir recruté son premier patient et être à la recherche de centaines d'autres pour la deuxième phase d'un essai clinique pour la recherche d'un traitement contre le Covid-19.

L'essai, pour lequel l'Institut avait obtenu à la mi-juin le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament, doit mesurer l'efficacité du clofoctol dans la prévention de l'hospitalisation et dans la prise en charge précoce de patients atteint du Covid-19.

18h12

La Finlande lèvera les dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19 quand 80% des plus de 12 ans seront complètement vaccinés, a annoncé le gouvernement, une barre qui devrait être atteinte d'ici octobre.

16h27

Cuba rouvrira progressivement ses frontières aux touristes à partir du 15 novembre, sans exiger de tests PCR à l'arrivée comme il le fait actuellement, afin de relancer une activité économique vitale pour l'île, a annoncé le ministère du Tourisme.

"Compte tenu de l'avancée du processus de vaccination à Cuba, de son efficacité prouvée et de la perspective que plus de 90% de la population sera pleinement vaccinée en novembre, nous préparons les conditions pour ouvrir progressivement les frontières du pays à partir du 15 novembre", a indiqué le ministère dans un communiqué.

13h08

En Italie, le Covid-19 a fait reculer l'espérance de vie de 1,2 année en 2020, et de plus de quatre ans dans certaines provinces les plus durement éprouvées, a annoncé lundi l'Institut national statistique (Istat).

«En 2020, la diffusion de la pandémie de Covid-19 et la forte augmentation du risque de mortalité qui en a découlé ont brusquement interrompu la croissance de l'espérance de vie à la naissance qui caractérisait la tendance jusqu'en 2019 entraînant, par rapport à l'année précédente, une contraction de 1,2 année», a indiqué l'Istat dans un communiqué.

En 2020, l'espérance de vie à la naissance s'est établie à 82 ans: 79,7 ans pour les hommes et 84,4 ans pour les femmes, contre 81 ans et 85,3 ans en 2019.

12h46

Un confinement strict d'une durée de 15 jours débutera mardi midi en Nouvelle-Calédonie, où trois cas autochtones de Covid-19 ont été détectés lundi dans l'archipel jusqu'ici préservé de la maladie.

La détection de trois cas "géographiquement éloignés" et "sans liens entre eux" a conduit le président du gouvernement Louis Mapou (indépendantiste) et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Patrice Faure à annoncer lundi le confinement strict de la population pour une durée de 15 jours.

10h51

Le confinement de Manille va être levé cette semaine et remplacé par des mesures localisées, ont annoncé lundi les autorités qui tentent de maîtriser une épidémie de coronavirus. Depuis un mois, plus de 13 millions d'habitants de la région de la capitale Manille sont confinés pour tenter de contenir un nombre record de cas liés au variant Delta.

La décision de lever à compter de mercredi les restrictions intervient alors que l'archipel a enregistré plus de 20.000 cas quotidiens au cours des trois derniers jours, soit le double du nombre de contaminations enregistré au début du confinement.

09h56

La Nouvelle-Zélande va mettre fin cette semaine au confinement national de l'archipel, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern en précisant qu'il restera en vigueur à Auckland, épicentre de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

Dans la nuit de mardi à mercredi, environ trois millions de Néo-Zélandais pourront à nouveau sortir et les écoles rouvriront jeudi, pour la première fois depuis trois semaines, a détaillé Mme Ardern.

Elle a cependant souligné qu'à Auckland, la grande ville de l'Île du Nord où le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est apparu pour la première fois mi-août, le confinement restera en vigueur au moins une semaine supplémentaire, l'épidémie n'y étant pas totalement maîtrisée.

09h21

Le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France soumis à l'obligation du pass sanitaire va passer de 178 à 64 à compter de mercredi, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Cette décision a été prise en raison de "la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire", selon un communiqué du gouvernement.