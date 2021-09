DIRECT - Coronavirus : le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux dès mercredi en France

Le nombre de patients hospitalisés reste toujours très élevé en France, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Dans le même temps, plus de 200 manifestations ont lieu ce samedi en métropole pour protester contre le pass sanitaire. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h51

Le confinement de Manille va être levé cette semaine et remplacé par des mesures localisées, ont annoncé lundi les autorités qui tentent de maîtriser une épidémie de coronavirus. Depuis un mois, plus de 13 millions d'habitants de la région de la capitale Manille sont confinés pour tenter de contenir un nombre record de cas liés au variant Delta.

La décision de lever à compter de mercredi les restrictions intervient alors que l'archipel a enregistré plus de 20.000 cas quotidiens au cours des trois derniers jours, soit le double du nombre de contaminations enregistré au début du confinement.

09h56

La Nouvelle-Zélande va mettre fin cette semaine au confinement national de l'archipel, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern en précisant qu'il restera en vigueur à Auckland, épicentre de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

Dans la nuit de mardi à mercredi, environ trois millions de Néo-Zélandais pourront à nouveau sortir et les écoles rouvriront jeudi, pour la première fois depuis trois semaines, a détaillé Mme Ardern.

Elle a cependant souligné qu'à Auckland, la grande ville de l'Île du Nord où le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est apparu pour la première fois mi-août, le confinement restera en vigueur au moins une semaine supplémentaire, l'épidémie n'y étant pas totalement maîtrisée.

09h21

Le nombre de centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés en France soumis à l'obligation du pass sanitaire va passer de 178 à 64 à compter de mercredi, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Cette décision a été prise en raison de "la baisse du taux d’incidence constatée sur l’ensemble du territoire", selon un communiqué du gouvernement.