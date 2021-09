Fièvre mystérieuse en Inde : Ce que l'on sait

Dans l'Uttar Pradesh, au nord de l’Inde, pays déjà meurtri par l’épidémie de Covid-19, des dizaines de personnes sont décédées des suites d’une mystérieuse forte fièvre, accompagnée d’une baisse du taux de plaquette dans le sang, de maux de ventre et d’une déshydratation.

La semaine dernière, plus de 180 patients étaient hospitalisés dans le district de Firozabad, et une cinquante de personnes, dont une grande majorité d’enfants, ont succombé, d’après les informations du site The Quint, relayées par Sciences et Avenir.

«une période très angoissante»

Certains habitants présentent également des douleurs musculaires, principalement au niveau des bras et des jambes. «Beaucoup d’enfants de notre village sont tombés malades, on n’avait jamais vu ça… C’est une période très angoissante», a témoigné un habitant.

Selon Amit Gupta, le Commissaire divisionnaire d’Agra, district voisin de Firozabad, «la cause principale semble être la dengue», ou «grippe tropicale».

Pour rappel, il s'agit d'une maladie virale transmise par la piqûre d’un moustique du genre Aedes et contre laquelle il n’existe aujourd’hui ni traitement spécifique ni vaccin. Mais «d’autres causes potentielles sont encore explorées», a-t-il souligné.

arrêt des cours pour les enfants

En attendant de confirmer l’origine de cette fièvre, les autorités locales recommandent aux habitants de vider régulièrement les récipients contenant de l'eau de pluie stagnante.

Le magistrat du district, Chandra Vijay Singh, a également indiqué que les cours ont été suspendus pour les élèves de la 1ère à la 8ème année, c’est-à-dire âgés de 6 à 14 ans, dans les écoles publiques et privées, et ce, jusqu'à ce lundi 6 septembre.