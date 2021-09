Près d'1 Américain sur 3 touché par des catastrophes naturelles pendant l'été

Un chiffre qui montre l'ampleur du phénomène. D'après une estimation du Washington Post, près d'un Américain sur trois a en effet été touché par une catastrophe naturelle sur les trois mois écoulés.

Il faut dire que le pays n'a pas été épargné. Les incendies se sont ainsi multipliés, notamment dans l'Ouest du pays, ravageant plus de 2 millions d'hectares, d'après le National Interagency Fire Center. C'est d'ores et déjà plus que la superficie brûlée en 2019 ou en 2020.

Mais ce n'est pas tout. Le territoire américain a été frappé par plusieurs phénomènes venteux, comme les tempêtes Ida et Henri ces dernières semaines. A New York et dans sa mégalopole, au moins 47 personnes sont mortes après le passage de la première citée. En tout, que ce soit par les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur ou les incendies, 388 personnes sont mortes aux Etats-Unis dans des catastrophes naturelles, d'après le Washington Post.

Tout ceci fait que 32% de la population américaine vit dans une zone classée comme frappée par une catastrophe naturelle. Un chiffre qui était de 28% en 2020, et qui ne dépassait pas les 12% entre 2016 et 2019.

Des actions en suspens

Comme le pointait le récent rapport du GIEC, l'intensification de ces événements météorologiques extrêmes est le fruit du réchauffement climatique. Selon les experts, même en limitant l'augmentation des températures à 1,5°C, ces phénomènes continueront à se multiplier. Au-delà de cette marque, des catastrophes «groupées» pourraient intervenir dans le monde, avec des canicules qui provoqueront des sécheresses graves par exemple.

Face à ces conclusions, les décisions pour lutter contre le réchauffement climatique se font attendre. De nombreuses ONG dénoncent la faiblesse des engagements pris par les pays qui polluent le plus, et ce malgré de nombreuses discussions sur le sujet. La prochaine étape attendue est la COP 26 organisée à Glasgow en novembre 2021.