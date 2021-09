DIRECT - Coronavirus : 545 classes actuellement fermées en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques a connu une nouvelle baisse dimanche, même si la pression hospitalière reste forte par endroits. «Le pic des hospitalisations est passé suite au confinement» mis en place en Guadeloupe, a annoncé le directeur médical de crise du CHU, avertissant toutefois que «le virus est toujours là». Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

17h57

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué ce mardi que 545 classes étaient fermées actuellement en France à cause de l'épidémie de Covid-19, soit "un peu au-dessus de 0,1%" d'entre elles.

"Aujourd'hui, nous avons 545 classes fermées en France. On est donc un peu au-dessus de 0,1%. C'est une donnée importante, qui montre que pour l'instant, on est dans une gestion de la situation qui ressemble à celle de l'année dernière", a déclaré Jean-Michel Blanquer, interrogé sur la rentrée scolaire lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le 2 juillet dernier, 374 classes étaient fermées sur 528.400, soit 0,07%, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale

16h59

Joe Biden entend selon la Maison Blanche dévoiler jeudi un plan "en six volets" contre le Covid-19, à l'heure où les écoles rouvrent dans un pays confronté à une nouvelle flambée de la pandémie, alimentée par le variant Delta.

"Le président va s'adresser jeudi aux Américains à propos de son solide projet pour arrêter la propagation du variant Delta et doper la vaccination", selon un responsable de son administration.

16h55

La Suède va lever la quasi totalité de ses restrictions anti-Covid le 29 septembre du fait de l'avancée de son programme de vaccination et de la bonne situation épidémique, a annoncé le gouvernement mardi.

Après cette date, seules demeureront des recommandations générales d'hygiène accrue et de distanciation dans les lieux publics, même si le gouvernement envisage d'introduire un pass vaccinal pour les grands évènements, a annoncé l'exécutif.

16h54

Face au variant Delta, l'Ordre des médecins demande que tous les médecins et professionnels de santé puissent avoir accès dès à présent à la troisième dose de vaccin, jusqu'ici réservée aux personnes les plus âgées et les plus vulnérables. "Face au risque de baisse d'efficacité des vaccins au-delà de six mois après un schéma vaccinal complet, en particulier contre le variant Delta, il est aujourd'hui nécessaire de permettre aux publics les plus exposés et les plus fragiles d'avoir accès à un rappel vaccinal", écrit mardi l'Ordre dans un communiqué.

16h34

La vaccination anti-Covid va-t-elle assez vite en France ? Relancée massivement au début de l'été, notamment par le pass sanitaire, elle ralentit désormais depuis plusieurs semaines malgré les efforts du gouvernement.

La semaine dernière, environ 2,6 millions d'injections de vaccins anti-Covid ont été effectuées en France, dont 740.000 premières doses, la plupart de ces vaccins étant injectés en deux temps.

Ces chiffres sont en net déclin par rapport à la semaine précédente, une tendance qui dure depuis le mois d'août. Plus largement, il n'y a jamais eu si peu de Français à recevoir leur première dose depuis début mars. Symbole de ce ralentissement, le seuil symbolique des 50 millions de premières doses, prévu par le gouvernement pour fin août, puis tout début septembre, n'est toujours pas atteint, à quelque 800.000 injections près.

11h17

Face à la faible vaccination des pays pauvres contre le Covid-19, les ONG climat ont réclamé mardi le report de la conférence climat de l'ONU COP 26, estimant "impossible" la tenue d'une réunion "juste et inclusive" à Glasgow (Ecosse) en novembre.

"Avec seulement deux mois d'ici l'échéance, il est évident qu'une conférence mondiale sur le climat sûre, inclusive et juste est impossible, étant donné l'échec à soutenir l'accès aux vaccins à des milliers de personnes dans les pays pauvres, les coûts en hausse des voyages et du logement et de l'incertitude sur l'évolution de la pandémie de Covid-19", écrit le Climate Action Network, qui regroupe quelque 1.500 ONG dont Greenpeace, WWF, Action Aid, Oxfam ou encore Amnesty international.

08h58

Le Japon va acquérir 150 millions de doses du vaccin anti-Covid de l'américain Novavax sous réserve de l'approbation réglementaire de ce produit, a annoncé mardi le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui va le fabriquer et le distribuer dans le pays. Takeda, qui avait annoncé en août 2020 avoir acquis auprès de Novavax les droits pour développer, produire et commercialiser au Japon son vaccin expérimental, met déjà en oeuvre des préparatifs afin d'être en mesure de commencer la distribution au Japon dès début 2022, a-t-il précisé dans un communiqué.

07h52

"Le pic des hospitalisations est passé suite au confinement" mis en place en Guadeloupe pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, a annoncé lundi à l'AFP le directeur médical de crise du CHU, Bruno Jarrige, avertissant toutefois que "le virus est toujours là".

"Il faut maintenant être très attentif à ce qui va se passer le 19 septembre, avec la fin du confinement et la rentrée scolaire, car le virus est toujours et là et le risque c’est que cela reparte de plus belle", a-t-il prévenu. Les autorités ont également souligné, dans leur point de situation lundi, que "la situation s’améliore mais le réservoir de virus est encore très important à l’approche de la rentrée scolaire", prévue majoritairement en distanciel le 13 septembre.