DIRECT - Coronavirus : le Japon commande 150 millions de doses du vaccin de Novavax

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques a connu une nouvelle baisse dimanche, même si la pression hospitalière reste forte par endroits. «Le pic des hospitalisations est passé suite au confinement» mis en place en Guadeloupe, a annoncé le directeur médical de crise du CHU, avertissant toutefois que «le virus est toujours là». Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

Le Japon va acquérir 150 millions de doses du vaccin anti-Covid de l'américain Novavax sous réserve de l'approbation réglementaire de ce produit, a annoncé mardi le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui va le fabriquer et le distribuer dans le pays. Takeda, qui avait annoncé en août 2020 avoir acquis auprès de Novavax les droits pour développer, produire et commercialiser au Japon son vaccin expérimental, met déjà en oeuvre des préparatifs afin d'être en mesure de commencer la distribution au Japon dès début 2022, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Le pic des hospitalisations est passé suite au confinement" mis en place en Guadeloupe pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, a annoncé lundi à l'AFP le directeur médical de crise du CHU, Bruno Jarrige, avertissant toutefois que "le virus est toujours là".

"Il faut maintenant être très attentif à ce qui va se passer le 19 septembre, avec la fin du confinement et la rentrée scolaire, car le virus est toujours et là et le risque c’est que cela reparte de plus belle", a-t-il prévenu. Les autorités ont également souligné, dans leur point de situation lundi, que "la situation s’améliore mais le réservoir de virus est encore très important à l’approche de la rentrée scolaire", prévue majoritairement en distanciel le 13 septembre.