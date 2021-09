Etats-Unis : la hausse des cas entraîne des pénuries de lits de soins intensifs dans certains Etats

Vaccination ou pas, la situation continue de se tendre aux Etats-Unis. Dans certains Etats, la hausse des cas de coronavirus entraîne en effet un manque de lits dans les services de soins intensifs.

Comme l'explique le New York Times ce 6 septembre, l'Oregon et l'Idaho sont notamment concernés. Dans le cas du premier, seuls 50 lits sont désormais libres sur les 638 disponibles, d'après les autorités. En Idaho, d'après le gouverneur Brad Little, seuls 4 sur 400 étaient disponibles la semaine dernière.

Et cela n'est pas surprenant au vu des chiffres. En effet, l'Oregon et l'Idaho ont vu leurs hospitalisations grimper de 28% et 26% respectivement ces 14 derniers jours. Le taux de vaccination ne saurait être le seul indicateur pour expliquer la situation. En effet, si l'Idaho ne compte que 39% de sa population totalement vaccinée, ce taux monte à 58% en Idaho, soit plus que la moyenne nationale de 53%.

D'autres Etats bientôt touchés ?

Pour autant, Brad Little a supplié ses électeurs de se rendre dans les centres de vaccination pour limiter les risques d'aggravation de l'épidémie. D'autant que l'immense majorité des cas en soins intensifs sont des personnes qui n'ont pas reçu de doses.

D'autres Etats pourraient rapidement se trouver dans une situation semblable. En effet, l'Ohio, le Tennessee ou encore la Pennsylvanie connaissent des augmentations d'hospitalisations supérieures à 30% sur les 14 derniers jours, d'après le New York Times. Une situation qui pourrait s'accélérer avec la rentrée scolaire.