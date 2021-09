Attentats du 11-Septembre : deux nouvelles victimes identifiées, vingt ans après

Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11-Septembre, deux victimes de ces attaques viennent tout juste d'être identifiées. Il aura fallu deux décennies et une nouvelle technologie de séquençage de l'ADN pour rendre les restes de ces défunts à leurs familles.

Dans un communiqué, l'Institut médico-légal de New-York a indiqué qu'il s'agissait des dépouilles des 1.646e et 1.647e victimes des attaques jihadistes ayant notamment frappé le World Trade Center en 2001. Sachant que 2.753 morts ont été dénombrés ce jour-là, cela signifie que 1.106 personnes doivent encore être identifiées. Soit environ 40% de ceux qui ont perdu la vie dans ces attentats.

La 1.646e victime était une femme nommée Dorothy Morgan. La dépouille de cette habitante de Long Island avait été retrouvée en 2001. D'autres restes, découverts en 2001, 2002 et 2006, ont été identifiés comme ceux d'un homme, dont l'anonymat est conservé selon la volonté de ses proches.

«Il y a 20 ans, nous avons promis aux familles des victimes du World Trade Center que nous ferions tout ce que nous pourrions - quel que soit le temps que cela prendrait - pour identifier leurs êtres chers, a déclaré Barbara Sampson, cheffe de l'institut médico-légal de New York. Avec ces deux nouvelles identifications, nous continuons de répondre à nos obligations impérieuses».

Elle décrit «l'enquête de médecine légale la plus importante et la plus complexe de l'histoire des Etats-Unis», portée par des techniques de «nouvelle génération» qui permettent aux scientifiques de continuer à avancer, même vingt ans après. Le pays se prépare à commémorer les attentats les plus meurtriers jamais connus, samedi 11 septembre. Le président Joe Biden est attendu sur les trois sites visés. Là où ont péri près de 3.000 personnes.