Covid-19 : Cuba ouvre la vaccination aux enfants dès 2 ans, une première mondiale

Une nouvelle étape est franchie. Ce 3 septembre, Cuba est devenu le premier pays du monde à vacciner les jeunes enfants contre le Covid-19. L'île a lancé une grande campagne d'injections sur les mineurs à partir de 2 ans, avec des vaccins qu'elle a développés elle-même : Abdala et Soberana.

Les plus de 12 ans seront vaccinés en priorité. Ensuite, à partir du 15 septembre, la campagne s'ouvrira aux enfants de 2 à 11 ans. Pour le gouvernement, l'objectif est de vacciner tous les enfants de l'île avant de rouvrir les écoles, fermées depuis mars 2020. Les élèves sont obligés d'étudier via la télévision en attendant.

Au-delà de la reprise des cours en présentiel, Cuba fonde de grands espoirs sur cette campagne. La population est peu vaccinée : seuls 40% des habitants de l'île ont reçu les trois doses nécessaires d'Abdala ou de Soberana, des vaccins qui n'ont pas encore été validés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Or, pour l'île, le temps presse. Si elle était plutôt épargnée jusqu'ici par la crise sanitaire, depuis le début de l'été, l'épidémie semble hors de contrôle.

Cuba espère donc que sa campagne sur les mineurs servira de levier, et lui permettra d'atteindre les 90% de vaccinés d'ici novembre. L'objectif étant, le 15 novembre, de rouvrir ses frontières aux touristes et relancer son économie.

Cuba, et après ?

Cuba est - pour l'instant - le seul pays à avoir franchi l'étape de la vaccination pour les moins de 12 ans. Mais d'autres Etats devraient bientôt l'imiter : la Chine, par exemple, a déjà annoncé l'autorisation de son vaccin Sinovac pour les mineurs à partir de 3 ans. Le Venezuela projette lui aussi de vacciner les mineurs de plus de 3 ans à partir d'octobre, avec Spoutnik V ou Sinopharm.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le président Joe Biden a déjà fait part de sa volonté de vacciner les plus jeunes. Il attend pour cela le feu vert des laboratoires : Pfizer et Moderna sont actuellement en train de tester leurs vaccins sur les moins de 12 ans. Les résultats de ces essais pourraient être connus avant l'hiver, selon le docteur Anthony Fauci, qui coordonne la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis. S'ils sont concluants, ils pourraient être transmis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et ouvrir la voie à la vaccination des petits Français.

Cette hypothèse est encore très lointaine : le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a assuré mi-août que la vaccination des moins de 12 ans n'était «pas d'actualité». Pour l'instant.