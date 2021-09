DIRECT - Coronavirus : confinée, la Nouvelle Calédonie bientôt placée en état d’urgence sanitaire

La quatrième vague de Covid-19 poursuit sa lente décrue en France avec moins de 11.000 personnes hospitalisées et une baisse des nouveaux cas de 20% sur une semaine. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09h35

L’Assemblée nationale a donné un premier feu vert à une prorogation, jusqu’au 15 novembre, de l’état d’urgence sanitaire dans la grande majorité des territoires ultramarins français, durement touchés par le rebond du Covid. Cette extension, qui permet notamment d’instaurer ou maintenir des mesures de couvre-feu et de confinement, concerne la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin dans les Antilles, ainsi que la Guyane, la Réunion et la Polynésie française. La Nouvelle-Calédonie, où un confinement strict est entré en vigueur mardi, a été ajoutée à cette liste par un amendement du gouvernement adopté en séance.

08h12

Le Covid-19 a eu un "impact dévastateur" sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mercredi le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel. Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds fait état de retours en arrière : il s'inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables, et d'une forte diminution du nombre de personnes testées et traitées pour la tuberculose.

08h04

Les clubs de sport amateur, après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire, ont du mal à entrevoir une éclaircie en cette rentrée. Depuis le 9 août, les adultes doivent présenter un pass sanitaire pour intégrer un club de sport, un sésame qui sera obligatoire pour les 12-17 ans à partir du 30 septembre. Certaines fédérations voient les inscriptions en chute de plus 20%.