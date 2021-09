DIRECT - Coronavirus : le nombre d'hospitalisations reste stable

La quatrième vague de Covid-19 poursuit sa lente décrue en France avec moins de 11.000 personnes hospitalisées et une baisse des nouveaux cas de 20% sur une semaine. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

20h14

Le nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 reste stable, autour de 10.500, et celui des contaminations continue sa lente décrue, selon les chiffres de Santé publique France.

Actuellement, 10.438 patients atteints du Covid sont pris en charge dans les hôpitaux français, contre 10.646 mardi. Ce chiffre est passé depuis une semaine sous la barre des 11.000. Les hospitalisations avaient continuellement baissé depuis la fin avril, passant sous le seuil des 7.000, avant de remonter fin juillet du fait d'une reprise épidémique poussée par le variant Delta, plus contagieux.

Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, restent eux aussi sur un plateau, avec 2.224 malades contre 2.259 la veille, et 2.294 il y a une semaine. Cet indicateur oscille depuis la fin août entre 2.200 et près de 2.300.

19h07

L'OMS a demandé une nouvelle fois que les personnes vaccinées contre le Covid-19 ne reçoivent pas de doses de rappel afin que les fioles soient envoyées dans les pays pauvres qui n'ont pu immuniser qu'une infime partie de leur population.

"Pour l'instant, nous ne souhaitons pas voir une utilisation généralisée des doses de rappel pour les personnes en bonne santé qui sont entièrement vaccinées", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

16h58

Le gouvernement a déclaré par décret l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie permettant d'encadrer les mesures de confinement en vigueur depuis mardi et alors que plusieurs cas de contamination au Covid-19 sont apparus ces derniers jours. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur mercredi à minuit, selon le décret présenté par le Premier ministre et détaillé dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

15h05

Covax espère vacciner 20% de la population des pays pauvres d'ici à la fin de l'année.

14h13

«L'épidémie n'est pas derrière nous», assure Jean Castex depuis Angers. «En France, plus de 80% de la population a reçu sa première injection, notre pays a la plus forte couverture vaccinale du monde», ajoute-t-il.

12h49

Le Fonds monétaire international a accordé à la Tanzanie un prêt de 567 millions de dollars (478 millions d'euros) pour financer les besoins "urgents" de son économie durement frappée par les effets de la pandémie de coronavirus, notamment dans le secteur du tourisme.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur les perspectives macroéconomiques de la Tanzanie, ainsi que sur la santé et le bien-être de sa population", a déclaré Bo Li, directeur général adjoint du FMI, dans un communiqué annonçant le prêt.

09h35

L’Assemblée nationale a donné un premier feu vert à une prorogation, jusqu’au 15 novembre, de l’état d’urgence sanitaire dans la grande majorité des territoires ultramarins français, durement touchés par le rebond du Covid. Cette extension, qui permet notamment d’instaurer ou maintenir des mesures de couvre-feu et de confinement, concerne la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin dans les Antilles, ainsi que la Guyane, la Réunion et la Polynésie française. La Nouvelle-Calédonie, où un confinement strict est entré en vigueur mardi, a été ajoutée à cette liste par un amendement du gouvernement adopté en séance.

08h12

Le Covid-19 a eu un "impact dévastateur" sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mercredi le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel. Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds fait état de retours en arrière : il s'inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables, et d'une forte diminution du nombre de personnes testées et traitées pour la tuberculose.

08h04

Les clubs de sport amateur, après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire, ont du mal à entrevoir une éclaircie en cette rentrée. Depuis le 9 août, les adultes doivent présenter un pass sanitaire pour intégrer un club de sport, un sésame qui sera obligatoire pour les 12-17 ans à partir du 30 septembre. Certaines fédérations voient les inscriptions en chute de plus 20%.