DIRECT - Coronavirus : «Ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts», déclare Olivier Véran

La quatrième vague de Covid-19 poursuit sa lente décrue en France avec moins de 11.000 personnes hospitalisées et une baisse des nouveaux cas de 20% sur une semaine. À six jours de l'obligation vaccinale pour les soignants, le ministre de la Santé a appelé à la fermeté contre les récalcitrants, indiquant qu'il n’y aurait pas d’«arrêt maladie de complaisance». Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

09h35

"On est en bonne voie", mais "ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts" face au Covid-19, a indiqué jeudi le ministre de Santé Olivier Véran sur France 2.

"Beaucoup de pays lèvent à un moment donné les mesures (contre le Covid) et les remettent rapidement derrière. Je souhaite qu'on soit stabilisé dans la durée avec des mesures qui fonctionnent", a commenté le ministre interrogé sur l'exemple de la Suède, qui va lever la quasi totalité de ses restrictions.

"La pression sanitaire commence à baisser, ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts", a souligné Olivier Véran.

09h34

La police italienne a perquisitionné jeudi les domiciles et les ordinateurs de huit activistes "anti-vaccins", qui ont évoqué sur un réseau social de potentielles actions violentes à mener à travers l'Italie lors de manifestations publiques contre le pass sanitaire.

Le groupe, qui communiquait via une messagerie Telegram sous le titre "les guerriers", appelait à participer massivement à une manifestation prévue en fin de semaine à Rome, mais incitait aussi ses membres a réaliser des actions violentes dans leurs lieux de résidence, selon la police.

09h32

Le parquet a annoncé jeudi avoir ordonné l'autopsie des corps de 14 personnes mortes la veille dans un incendie violent survenu dans une unité Covid-19 en Macédoine du Nord, ajoutant que des investigations étaient en cours pour déterminer s'il y avait d'autres victimes.

"Les procureurs ont donné l'ordre d'autopsier et d'identifier les corps de 14 personnes décédées dans l'incendie et nous enquêtons pour savoir s'il y a d'autres morts", a indiqué le parquet dans un communiqué.

09h26

Plus de 12.000 travailleurs étrangers en France en "première ligne" durant l'épidémie de Covid-19 ont été naturalisés, a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur. En septembre 2020, le ministère a allégé la procédure d'acquisition de la nationalité française pour les professionnels de santé, agents de sécurité ou d'entretien, caissiers ou aides à domicile étrangers mobilisés lors de la crise sanitaire, en réduisant notamment à deux ans au lieu de cinq la durée minimale de résidence en France exigée.

09h24

À six jours de l'obligation vaccinale pour les soignants, le ministre de la Santé a appelé à la fermeté contre les récalcitrants. "Il n’y aura pas d’arrêt maladie de complaisance, je travaille avec l’Arrêt maladie pour effectuer tous les contrôles nécessaires", a assuré Olivier Véran, invité de France 2, ajoutant qu'il sera possible d'"intervenir auprès du prescripteur".

Le 15 septembre, l'ensemble des soignants devront avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid pour continuer à exercer. Or, 12% d'entre eux ne sont pas vaccinés, soit près de 300.000 personnes. "Un certain nombre attendent la dernière minute pour leur première injection", selon le ministre.

09h12

Fin des jauges, pas de pass sanitaire mais port du masque obligatoire : les 74 universités françaises, qui sortent de deux années chamboulées par le Covid-19, rouvrent progressivement avec l'objectif d'accueillir tous les étudiants en présentiel.

Durement éprouvés par la crise sanitaire qui les a éloignés de longs mois de leurs amphis, les étudiants font leur rentrée dans les facs tout au long du mois de septembre.

Si les établissements peuvent s'organiser librement, le ministère de l'Enseignement supérieur leur a toutefois recommandé de privilégier le présentiel, notamment pour les travaux dirigés.

08h57

Le Covid-19 a été la première cause des arrêts de travail des salariés (hors fonction publique) de janvier à mai, principalement en raison des arrêts dérogatoires liés au coronavirus, selon un sondage de Malakoff Humanis publié jeudi.

Globalement, le nombre de salariés ayant eu au moins un arrêt de travail a augmenté de trois points (+30%) sur la période étudiée, "passant de 10% des salariés en janvier à 13% en mai", précise Malakoff Humanis dans un communiqué.