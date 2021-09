Thaïlande : sorti pour boire une bière, il se perd 4 jours dans la jungle

Une virée au bar qui a mal tourné. En Thaïlande, un homme sorti pour boire une bière en fin de journée a fini la soirée un peu trop alcoolisé. A tel point qu'il s’est perdu dans la jungle.

L’homme de 78 ans, résidant dans la province de Phetchaburi, au sud de la Thaïlande, s’était rendu dans un bar simplement pour boire un verre, mais a terminé la soirée après avoir bu cinq bouteilles de Chang, une boisson locale semblable à de la bière, très prisée en Asie. Il est ensuite reparti du bar sur sa moto, et s’est volatilisé, rapporte le journal britannique Metro, dans un article repéré par le site d’informations Ulyces.

Ne le voyant pas rentrer à la maison, sa femme s’est rendue au même bar pour voir s’il y était encore, mais les salariés lui ont affirmé qu’il était déjà parti. Il a cependant réussi à passer deux appels téléphoniques le lendemain et le surlendemain de sa disparition, indiquant s’être perdu dans la forêt Khong Ta Bang pendant une tempête. Mais il n’avait pas réussi à donner sa position exacte car le réseau téléphonique était trop faible.

Sa femme a alors prévenu les autorités, qui ont lancé les recherches. Il a été retrouvé au bout de quatre jours, épuisé mais globalement en bonne santé, grâce à des habitants ayant repéré sa moto.

Il était recroquevillé dans une flaque d’eau, et couvert de piqûre de moustiques. «J'ai cru que j'allais mourir. La batterie de mon téléphone était à plat, ma moto n'avait plus d'essence et il pleuvait. Il n'y avait rien à manger, a-t-il déclaré. J'étais tellement soulagé quand j'ai entendu les habitants. Ils m'ont sauvé la vie. Je suis si heureux d'être sain et sauf et de revoir ma femme.»