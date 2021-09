Météo : voici les 10 capitales européennes où le temps est le plus compliqué à prévoir

S'il est parfois compliqué de choisir une tenue en fonction des aléas de la météo, ces villes d'Europe compliquent encore plus la tâche.

Le comparateur britannique Uswitch, spécialisé dans le coût des énergies, a dressé le classement des capitales européennes où le temps a le plus tendance à changer. Pour cela, l'étude s'est basée sur six critères : la couverture nuageuse, la fréquence des épisodes de gel, le volume des précipitations, la température moyenne, le nombre de jours de pluie et la durée d’ensoleillement.

Un temps instable dans les pays baltes

La capitale la plus imprévisible en termes de météo est Tallinn en Estonie avec un score de 69 sur 100. Cette instabilité est justifiée par la fréquence des jours de pluie et d'ensoleillement. Autrement dit, il est possible d'être trempé un jour par une averse soudaine, tandis qu'un autre la chaleur peut s'averer être difficilement soutenable.

La seconde du classement reste dans la même zone géographique. En effet, la ville de Riga, en Lettonie, suit Tallinn, avec un score final de 68 sur 100. «Située sur la mer Baltique, la ville est très imprévisible en termes de précipitations», a expliqué Uswitch. Helsinki (Finlande) termine le podium devant Berne (Suisse).

Concernant la France, Paris est une ville équilibrée en ce qui concerne le temps. La capitale française se classe à la 26e place de l'étude d'Uswitch, avec un score de 39 sur 100. Une capitale caractérisée pour son faible taux d'ensoleillement et un haut pourcentage de jour de gel.

La capitale la moins imprévisible du point de vue météo est La Vallette, sur l'île de Malte, où il fait beau trois cents jours par an.

Le Top 10

1. Tallinn (Estonie)

2. Riga (Lettonie)

3. Helsinki (Finlande)

4. Berne (Suisse)

5. Vaduz (Liechtenstein)

6. Sofia (Bulgarie)

7. Stockholm (Suède)

8. Bratislava (Slovaquie)

9. Belgrade (Serbie)

10. Skopje (Macédoine)