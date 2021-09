Royaume-Uni : il écope d'une peine de prison pour avoir roulé sur un chemin de fer avec sa voiture

Cette petite virée lui a coûté cher. Au Royaume-Uni, un homme a été condamné en août dernier à 15 mois de prison pour avoir roulé sur un chemin de fer avec sa voiture.

Les faits se sont produits le 9 mai dernier, près de la gare de Duddeston, à Birmingham, la deuxième ville la plus peuplée du pays.

Comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance ci-dessous, publiées sur les réseaux sociaux par la British Transport Police, le conducteur, âgé de 31 ans, a emprunté les voies ferrées.

