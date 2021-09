Un pressing découvre 5.800 euros en liquide au milieu du linge sale

Quand l'argent à une odeur. Au début du mois de septembre, un propriétaire de pressing en Moselle a retrouvé 5.800 euros dans une sacoche au milieu du linge sale.

Alors qu'il avait lancé le lavage dans une machine, un bruit a attiré l'attention du patron de l'établissement. Souhaitant vérifier ce qu'il se passait, il regarde dans la sacoche et trouve le butin en coupure de 100 et 200 euros. «Nous n'avons pas blanchi l'argent, nous l'avons juste lavé, séché sur une table», explique, non sans humour, le responsable au Républicain Lorrain.

L'homme a pris une photo et l'a envoyé à son client, qui était un habitué des lieux. Soucieux de ne pas tremper dans une affaire louche, il a appelé également les forces de l'ordre. «Un peu perdu», le client est ensuite venu récupérer la sacoche le lendemain, assurant que l'argent n'était pas le sien.

Quoi qu'il en soit, il n'en profitera pas, puisqu'une «voiture de policiers est venue, ils ont saisi l'argent», raconte encore le propriétaire. À l'heure actuelle, aucune information concernant la provenance des billets ou l'avancée de l'enquête n'a filtré du commissariat en charge du dossier.