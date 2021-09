Vidéo : les talibans font visiter une villa qu'ils ont récupérée à Kaboul

Une visite immobilière dans une ambiance particulière. Ce 9 septembre, le New York Times a publié une vidéo dans laquelle l'on peut voir des talibans faire découvrir une villa luxueuse récupérée par le groupe armé dans la prise de Kaboul.

Selon le média américain, plus de 150 combattants vivent désormais dans cette maison, qui était jusqu'alors détenue par Abdul Rachid Dostum, ancien vice-président du pays. «Il a construit cette villa avec le sang des Afghans», assure l'un des combattants, présent sur place. Celui-ci fait ensuite visiter l'endroit, dans lequel on retrouve une piscine, un sauna ou encore une salle avec un bar et un billard.

One of Kabul’s largest mansions was abandoned. Now more than 150 Taliban fighters have moved in. Our video goes inside their new home. https://t.co/mT7zALZgFd pic.twitter.com/VT5FQqDWSt — The New York Times (@nytimes) September 9, 2021

«Je vis en ville, mais c'est la première fois que je vois ce genre d'endroit», explique le combattant devant la caméra. «Nous avons passé toute notre vie dans des montagnes et des déserts. Notre peuple n'a rien à manger (...). Nos politiciens et les riches ont construit ces maisons en déversant le sang», déclare-t-il ensuite.

Toute la visite se fait alors que les combattants sont armés jusqu'aux dents. Questionné sur cette pratique, le combattant assure qu'il faut toujours «être prêt», et qu'un «moudjahid n'a aucune raison de ne pas se ramener avec une arme». Il assure également que les habitants de Kaboul sont de plus en plus rassurés par la présence des talibans, et n'hésitent plus à sortir de chez eux pour vaquer à leurs occupations.

Une déclaration surprenante puisque de nombreuses manifestations contre les talibans ou le gouvernement formé ont éclaté dans la capitale du pays. À tel point que le groupe armé à interdit une grande partie des rassemblements. Certaines manifestations ont été dispersées alors que les talibans ont utilisé leurs armes pour tirer en l'air. Reste à savoir si la répression de l'opposition se poursuivra alors que le groupe armé souhaite montrer un visage modéré au reste du monde.