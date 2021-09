3 films à voir pour comprendre les attentats du 11 septembre et leurs conséquences

Une manière de penser la mémoire. Outre les cérémonies et les hommages aux victimes, les Américains ont consacré beaucoup d'œuvres cinématographiques aux attentats du 11 septembre 2001, ainsi qu'à ses conséquences sur la politique des Etats-Unis et la vie de ses citoyens. A l'occasion des 20 ans des attaques, voici trois films à voir ou revoir pour cerner quelques aspects primordiaux de cette journée dramatiquement historique.

Vol 93

Un film qui raconte à la fois la journée du 11 septembre, tout en rendant hommage aux victimes. «Vol 93», sorti en 2006, raconte l'histoire du vol United Airlines 93, qui a été détourné par des terroristes. Leur objectif était de faire crasher l'appareil sur le capitole, à Washington D.C. Mais, comme le raconte le film, les passagers se sont révoltés.

Ceux-ci sont partis à l'assaut des terroristes pour les empêcher d'atteindre leur but. L'objectif du réalisateur est donc d'expliquer comment, à l'intérieur de la carlingue, les passagers se sont organisés, et pourquoi l'avion s'est finalement écrasé dans un champ au beau milieu de la Pennsylvanie. Aujourd'hui encore, ceux qui ont pris part à ce vol sont considérés comme des héros aux Etats-Unis.

Extrêmement fort et incroyablement près

Comment faire son deuil lorsque l'on est un enfant et que son héros de père meurt brusquement dans l'attentat du World Trade Center ? Une question très difficile, abordée par le réalisateur Stephen Daldry dans ce film, adapté du roman de Jonathan Safran Foer. Oskar Schell (Thomas Horn), est ainsi persuadé que son père (Tom Hanks), n'est pas parti sans lui laisser un dernier message. Le jeune garçon part alors à l'aventure dans New York à la recherche d'indices, de manière à rester encore un peu plus proche de son père disparu.

Zero Dark Thirty

Dix années de traque qui se sont achevées en mai 2011 au Pakistan. Zero Dark Thirty raconte les derniers jours et les dernières secondes de la chasse américaine pour retrouver Oussama ben Laden, commanditaire des attentats du 11 septembre.

Le film met notamment en scène l'assaut du complexe fortifié dans lequel il se cachait au Pakistan. L'objectif affiché était alors d'être aussi proche que possible de la réalité, avec les informations dont les cinéastes disposaient au moment de l'écriture. Des critiques ont existé à la sortie du long métrage en 2012, puisque les bandes-annonces ont été révélées pendant la campagne présidentielle, favorisant alors Barack Obama, qui terminait son premier mandat quelques mois après la mort du terroriste en question.