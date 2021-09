Au Royaume-Uni, tousser est devenu un tabou dans les lieux publics

Qu’il s’agisse d’un chat dans la gorge ou d’une allergie, tousser et éternuer dans un lieu public attire, depuis plus d’un an, les regards suspicieux. Au Royaume-Uni ce comportement pourrait même s'ajouter à la liste des perturbateurs inacceptables.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, tousser ou éternuer est devenu tout un art. Si certains savent se maîtriser en restant silencieux, le nouveau réflexe est celui d’utiliser son coude. Mais comme le constate le journal The Guardian, la peur précède bien souvent la sympathie.

Conséquence, aujourd'hui au Royaume-Uni tousser au théâtre serait devenu tout aussi impoli que d’utiliser son téléphone.

Une évolution que salue l’animateur radio d’une célèbre émission de musique classique Petroc Trelawny. Il reconnait que l’un des avantages de la pandémie est le fait que les spectateurs ne perturbent plus les représentations. Infecter potentiellement les gens au Covid-19 par une toux, pourrait selon lui être considéré comme inacceptable et «particulièrement bénéfique pour les mélomanes».

La toux, un risque plutôt qu'un réflexe vital

Simon Williams, sociologue dans une université du Pays de Galles mène depuis plusieurs mois une étude sur l’apparition de nouvelles normes sociales depuis le début de la crise sanitaire. Selon lui, la toux est désormais stigmatisée comme un risque potentiel de contagion plutôt que comme un réflexe vital de l’organisme.

Le phénomène ne se limite donc pas aux salles de concert. Une participante à son étude a même reconnu se sentir comme une «lépreuse» lorsqu’elle toussait en faisant les courses, bien que cela soit bien plus lié au tabagisme plutôt qu’au Covid-19.