DIRECT - Coronavirus : près de 200 manifestations prévues ce samedi en France contre le pass sanitaire

Alors que le variant Mu, est «potentiellement préoccupant» selon l’Agence européenne des médicaments (EMA), les contaminations poursuivent leur baisse en France. L'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen pour «mise en danger de la vie d'autrui» après son audition par des magistrats de la CJR. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

12h56

Près de 200 manifestations sont à nouveau prévues samedi en France contre le pass sanitaire imposé par le gouvernement pour contrer l'épidémie de Covid-19, neuvième acte d'une mobilisation hebdomadaire en baisse depuis plusieurs semaines.

A quelques jours de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les personnels hospitaliers, les autorités attendent environ 170.000 manifestants dans toute la France, dont 30.000 à Paris, a précisé une source policière à l'AFP.

Des estimations plus élevées que les chiffres recensés récemment: le ministère de l'Intérieur avait compté 140.000 manifestants samedi dernier, 165.000 la semaine précédente et 175.000 sept jours plus tôt.

Quatre cortèges sont prévus à Paris, dont deux sont considérés comme «sensibles», a-t-on appris de source policière.

05h10

La Polynésie française a connu au mois d'août 2021 un nombre de décès, toutes causes confondues, 4,5 fois plus élevé que la moyenne mensuelle entre 2015 et 2019, selon les chiffres provisoires de l'Institut de la Statistique en Polynésie Française (ISPF) à paraître mardi.

Le variant Delta s'est rapidement propagé à partir de fin juillet, dans une population polynésienne peu vaccinée, après six mois de faible circulation du virus.

L'Institut de la Statistique recense 590 décès entre le 1er et le 31 août. Depuis 1983, le nombre de décès mensuels n'avait jamais excédé 179 dans cette collectivité d'outre-mer peuplée de 280.000 habitants.

Selon l'ISPF, le nombre de morts, toutes causes confondues, est 4,5 fois plus élevé que la moyenne mensuelle (133) entre 2015 et 2019, les quatre ans qui ont précédé l'épidémie. Sur la période du 1er au 31 août, «la surmortalité brute est de 346% tous âges confondus».

Les personnes les plus touchées par cette surmortalité étaient âgées de 60 à 74 ans (+413%) et de plus de 75 ans (+412%). L'augmentation des décès est nette chez les 40-59 ans (+277%) mais n'est «pas observée» chez les personnes de moins de 40 ans.