Pascal Wagner-Egger : «Le 11-Septembre est le premier ensemble de théories du complot 2.0»

Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’Université de Fribourg, travaille depuis des années sur les théories du complot. Il revient pour CNEWS sur le rôle majeur des attentats du 11-Septembre dans l'histoire de ces croyances.

Une analyse a retrouver dans son livre intitulé «Psychologie des croyances aux théories du complot – Le bruit de la conspiration» (ed. Presses Universitaires de Grenoble), sorti récemment.

Les attentats du 11-Septembre ont-ils une place à part dans l’histoire du complotisme ?

C’est le premier ensemble de théories du complot 2.0, qui a eu un immense succès sur Internet, et qui a ouvert le 21e siècle, et l'un de ses problèmes, la désinformation sur Internet et la post-vérité qui en résulte (l'impression que toutes les opinions se valent, que ce qui est écrit sur Internet est vrai, etc.). Le documentaire conspirationniste «Loose Change» a fait des millions de vues sur YouTube, qui venait d’être lancé. Certaines associations se sont même constituées en faveur de la théorie du complot.

Avec le 11-Septembre, j’ai pu constater à quel point les données erratiques dont je parlais au début nous séduisent. Ce sont les données en apparence bizarres de la version officielle, qui ont le plus souvent une explication (donc ne sont pas «bizarres»), et qui même sans explication ne sont pas des preuves directes de complot (au mieux, des raisons d'enquêter).

Nous en voyons trois ou quatre (la façon dont les tours se sont effondrées, le fait d'avoir trouvé les passeports, etc.), et nous pensons très vite «c’est vraiment bizarre». On a tendance à croire trop vite qu’il peut y avoir quelque chose de louche, un complot, alors que ces données ont une explication.

Pourquoi encore aujourd’hui, des personnalités – comme Spike Lee dernièrement –continuent de remettre ce sujet sur le tapis ?

Certaines personnes aiment à exprimer leur singularité, à se faire remarquer. D'autres ont tendance à croire à beaucoup de complots parce qu'ils sont motivés à penser que le «Système» est injuste.

Ce qui est amusant avec le 11-Septembre, c’est qu’il y a deux excellents arguments contre la théorie du complot, que les complotistes n’abordent jamais. Si l'on prend la théorie du complot au sérieux, il faut trouver le mobile d'un acte aussi immoral et criminel de la part de politiciens démocratiquement élus contre leur propre population, qui déboucherait sur la peine de mort ou prison à vie aux Etats-Unis. Cela concerne George W. Bush, mais aussi plusieurs centaines voire milliers de personnes à la tête de l’Etat. C’est donc gravissime. Et pourquoi ce complot ? Pour envahir l’Afghanistan, qui ne présente aucun intérêt et qui a coûté des milliards de dollars à l’administration américaine, et de nombreuses vies de soldats ? C’est complètement stupide, d'autant plus que les USA ont dû inventer de fausses preuves pour envahir l'Irak à peine deux ans plus tard (il aurait été bien plus facile d'accuser directement Saddam Hussein). C’est la même chose avec la pandémie. Pourquoi on aurait arrêté l’économie et ruiner des grandes entreprises, juste pour l'intérêt des pharmas et les GAFAM ? Quand on se pose sérieusement la question du «pourquoi», la moitié des complots deviennent très improbables.

L’autre argument contre le complot du 11-Septembre, c’est l'idée que plus un complot implique un grand nombre de personnes, et plus le temps qu'il faut pour que le complot devienne public (par des fuites, des regrets, des lanceurs d'alerte, etc.) diminue. Un mathématicien a calculé le temps qu'il a fallu pour que de vrais complots deviennent publics (comme le Watergate), et on peut tirer de son modèle qu'un complot comme celui 11-Septembre impliquant des milliers de personnes aurait déjà fuité depuis un moment… Des membres de la CIA ont fait fuiter des informations sur les tortures dans les prisons secrètes américaines comme Guantanamo, donc on voit mal comment le complot du 11-Septembre aurait pu rester secret aussi longtemps…

Pascal Wagner-Egger : Psychologie des croyances aux théories du complot – Le bruit de la conspiration (Ed. Presses Universitaires de Grenoble – avril 2021) – entre 14,99 et 18 euros.