Incendie géant dans le sud de l’Espagne, les autorités procèdent à des évacuations

Un gigantesque incendie ravage le sud de l’Espagne depuis cinq jours, dans la région de Malaga. Les autorités ont procédé à de nouvelles évacuations ce dimanche.

Cet incendie s’est déclaré mercredi dernier, dans la Sierra Bermeja, une région montagneuse très touristique, et a déjà causé la mort d’un pompier de 44 ans. Le feu a même pris plus d’ampleur ce dimanche, à cause de la réunion de deux foyers de flammes, qui ont formé de gigantesques nuages de fumée.

Le gouvernement régional d’Andalousie a demandé de l'aide à l'Unité militaire d'urgence pour évacuer les habitants de plusieurs villages qui risquent d’être confrontés à l’incendie, dont Genalguacil, Juzcar et Jubrique, à l'ouest de Malaga. Au total, plus de 2.000 personnes ont déjà été déplacées.

6.000 hectares ravagés par les flammes

«On parle d'un feu d'une puissance et d'une force inhabituelles par rapport aux incendies que nous sommes habitués à voir», a expliqué un responsable du service de lutte contre les incendies, Alejandro Garcia, lors d’une conférence de presse. L'agence régionale des feux de forêt d'Andalousie a déclaré que 365 pompiers s'attaquaient au brasier avec l'appui de 41 avions et 25 véhicules, rapporte Reuters.

Le ministère espagnol de la Transition écologique a indiqué que «les chiffres provisoires obtenus par le satellite Copernicus de la Commission européenne» permettent d’estimer qu’ «une superficie supérieure à 6.000 hectares» serait déjà partie en fumée. Un incendie aussi difficile à maîtriser en raison des vents et de la chaleur, mais aussi par les «particularités du terrain», selon les autorités.

Pedro Sanchez, Premier Ministre espagnol, a exprimé son soutien à toutes les victimes de l’incendie. «Nous allons travailler en coordination et sans relâche pour lutter contre l'incendie qui ravage la province de Malaga. Notre solidarité avec toutes les personnes touchées», a-t-il écrit sur Twitter.