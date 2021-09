Covid-19 : le Royaume-Uni a «résilié» sa commande de 100 millions de doses du candidat-vaccin de Valneva

Mauvaise nouvelle pour le laboratoire franco-autrichien Valneva. Celui-ci a indiqué ce lundi avoir reçu un «avis de résiliation» de la part du gouvernement britannique concernant un accord pour fournir son candidat-vaccin contre le Covid-19, le VLA2001.

«Il (le gouvernement britannique, ndlr) prétend que Valneva a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement», indique, sans entrer dans les détails, le communiqué du laboratoire, relayé par l’AFP. Le Royaume-Uni lui avait commandé 100 millions de doses pour 2021-2022. De son côté, Londres n'a à ce stade fourni aucune explication.

Valneva utilise un vaccin à virus désactivé, une technologie plus classique que l'ARN, et qui sert notamment pour les vaccins contre la grippe chaque année. Il avait soumis en août sa demande d'autorisation auprès des autorités de santé britanniques. Le laboratoire avait indiqué fin août que sur la base des essais de phase I et II, il espérait «avoir un vaccin qui soit efficace de manière supérieure à 80%», que la phase III devait démontrer.

Le titre chute en bourse

«Valneva a travaillé sans relâche, et s’est investi au maximum de ses capacités, dans sa collaboration (avec le gouvernement britannique), notamment en engageant des ressources significatives et en montrant une très forte implication afin de répondre à (ses) demandes sur des vaccins adaptés aux variants» du Covid-19, met en avant lundi le laboratoire.

Malgré cette décision, le laboratoire va continuer le développement du VLA2001, et «va accroître ses efforts avec d’autres clients potentiels afin de s’assurer que son vaccin inactivé puisse être utilisé dans la lutte contre la pandémie». Le titre de la biotech a cependant très lourdement chuté à l'ouverture de la Bourse de Paris et perdait plus de 40%, à 11,95 euros, à 14h35.

Valneva rappelle que les résultats des essais de phase III - destinés à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché – sont attendus au début du quatrième trimestre. Ces résultats «feront partie de la soumission progressive du dossier de demande d’autorisation conditionnelle de VLA2001 auprès de l’agence de santé britannique. Sous réserve des résultats de phase III et de l’approbation de l'agence de santé britannique, «Valneva pense qu’une autorisation initiale de mise sur le marché de VLA2001 pourrait être obtenue fin 2021».