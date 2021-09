DIRECT - Coronavirus : un «nombre important» d'échecs du vaccin Janssen repéré en France

Alors que le variant Mu, est «potentiellement préoccupant» selon l’Agence européenne des médicaments (EMA), les contaminations poursuivent leur baisse en France. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

17h49

Un "nombre important" de cas d'échec du vaccin contre le Covid-19 de Janssen, qui fonctionne avec une seule dose, a été relevé en France, a indiqué lundi l'Agence du médicament (ANSM), qui mène des investigations plus poussées.

"Un nombre important de cas d'échec du vaccin Janssen a été rapporté, avec notamment des formes graves (décès, réanimation) ainsi qu'une surreprésentation des patients vaccinés par Janssen en réanimation dans deux CHU", à Marseille et Tours, note l'ANSM dans son rapport périodique de surveillance des vaccins.

Depuis avril, environ un million d'injections de ce vaccin (le seul à être administré avec une dose unique) ont été réalisées en France. Parmi tous ces gens vaccinés avec Janssen, 32 cas d'infection au Covid-19 ont pour l'instant été signalés (soit un taux de 3,78 pour 100.000).

Sur ces 32 cas, 29 étaient graves et 4 décès ont été enregistrés (des personnes âgées de 73 à 87 ans). Ces patients gravement touchés présentaient "majoritairement des comorbidités à risque de forme grave", selon l'ANSM.

Pour les 17 cas d'infection où le variant est connu, il s'agissait à chaque fois du variant Delta.

17h11

Deux foyers épidémiques ont été dépistés dans des prisons proches de Lyon, a-t-on appris lundi auprès de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) en Auvergne-Rhône-Alpes.

Au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), 40 cas positifs sur 264 détenus à la maison d'arrêt, et 14 cas sur 167 au centre de détention, ont été recensés au cours d'une campagne de dépistage menée vendredi par l'Agence régionale de santé (ARS) auprès de la population carcérale. "Il n'y a aucun cas grave pour l'instant", a souligné une porte-parole de la DISP.

"Les cas positifs ont été isolés et tout a été revu pour limiter les contacts, avec l'installation d'hygiaphones dans les parloirs et l'arrêt des activités de groupe, à l'exception du sport qui est pratiqué en extérieur", a-t-elle précisé. Jeudi, un autre cluster avait été déclaré dans la région à Lyon-Corbas, avec 51 cas positifs sur 200 détenus à la maison d'arrêt des hommes, 7 cas sur 65 chez les femmes et un cas parmi les agents, selon la DISP.

16h47

Les médecins-chefs des quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) ont recommandé lundi de vacciner les adolescents de 12 à 15 ans en bonne santé contre le Covid-19.

Cette recommandation, qui va à l'encontre des conclusions du comité qui supervise la campagne de vaccination, signifie que trois millions d'adolescents de cette tranche d'âge seraient éligibles pour recevoir une première et en l'état unique dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

Les quatre médecins-chefs britanniques ont en outre demandé au comité de se prononcer sur l'administration d'une deuxième dose aux adolescents de cette tranche d'âge quand davantage de données seront disponibles dans le monde.

11h10

Le port du masque en extérieur a cessé ce lundi d'être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

10h59

Le pape François, en visite officielle jusqu'à mercredi dans la petite Slovaquie de 5,4 millions d'habitants, a appelé lundi à "une fraternité" dépassant les frontières en Europe qui doit désormais relancer une économie affaiblie par la pandémie.

08h57

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, va rester confinée pour au moins une semaine supplémentaire afin de juguler la propagation du variant Delta qui est "en hausse", a annoncé la Première ministre Jacinda Ardern. Les deux millions d'habitants de la ville doivent rester chez eux à cause de l'apparition de plusieurs "cas mystérieux" qui n'ont pas encore pu être liés à des clusters, a expliqué Mme Ardern.

08h31

Au total, "un peu plus de 3.000" classes sont fermées en France à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre qui représente à peine 0,5% des 540.000 classes du pays mais progresse de façon exponentielle, a annoncé Jean-Michel Blanquer lundi. Le ministre de l'Education nationale avait en effet indiqué mardi dernier devant l'Assemblée nationale que 545 classes étaient fermées.

07h40

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé lundi avoir "reçu un avis de résiliation" de la part du gouvernement britannique concernant "l'accord de fourniture" de son candidat vaccin contre le Covid-19, dans un communiqué.

"Le contrat inclut une clause permettant au gouvernement britannique d'y mettre fin. Il prétend de plus que Valneva a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement", indique, sans plus de détails, le laboratoire auquel le Royaume-Uni avait commandé 100 millions de doses pour 2021-2022.