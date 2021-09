Vidéo : un chat sauvé d’une chute de gradin par des supporters lors d’un match de foot

Une scène inattendue qui a inquiété les supporters du Hard Rock Stadium de Miami ce dimanche. Un chat qui s’était faufilé dans les gradins a été sauvé d’une chute grâce à un drapeau américain.

Lors du match qui opposait les équipes Miami Hurricanes et Appalachian State, certains des supporters présents dans les gradins ont délaissé la rencontre quelques minutes pour venir en aide à ce chat. L’animal a glissé et s’est retrouvé agrippé par ses griffes sur le gradin supérieur du stade, à plusieurs mètres de hauteur.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything. pic.twitter.com/49RQwrhmWa

Les personnes présentes au-dessus de la rambarde n’ont pas réussi à attraper le chat pour le faire remonter. Celles présentes en dessous, sur les gradins inférieurs, ont alors décroché un drapeau américain d'une balustrade pour tenter d’amortir la chute de l'animal. Après quelques secondes suspendu à ses griffes, le félin est finalement tombé et a heureusement été rattrapé grâce au drapeau.

«C'est la chose la plus étrange qui soit jamais arrivée à un match», a déclaré l’un des supporters à NBC Miami. Selon la presse américaine, le pauvre animal ne présentait aucun signe de blessure malgré sa chute.

Sur Twitter, le Hard Rock Stadium a déclaré : «Nous sommes heureux que, grâce à l'attention portée par les fans des sections 107, 110 et 208, le chat ait atterri sain et sauf après une chute douloureuse. Nous souhaitons au chat le meilleur dans les huit vies qui lui restent.»

We are happy that due to the heads up nature of fans in sections 107, 110 & 208 the cat landed safely after a harrowing fall. We wish the cat the best in his remaining eight lives.





We have made a donation to @humanemiami and encourage fans to do so. https://t.co/NAVvDYiO41

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) September 12, 2021